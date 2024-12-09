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▲官方官宣《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》將於2025年公開，還打上「這裡是決戰之地」的宣言。（圖／鬼滅之刃X）

日本最狂神作《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》今（9）日公開第2波預告畫面，當「鬼殺隊」7大柱、竈門炭治郎全部衝入炸爛火海，準備替死掉的產屋敷耀哉報仇之際，卻一秒落入「鬼王」鬼舞辻無慘的「無限城地獄」，官方還公開產屋敷耀哉、「鬼王」鬼舞辻無慘的對話，官宣「鬼滅大戰2025年正式開打」！《鬼滅之刃 無限城篇》第2波預告以產屋敷耀哉跟「鬼王」鬼舞辻無慘的對話做開頭，產屋敷耀哉先是說：「我知道永恆是什麼。」鬼舞辻無慘則表示：「我喜歡的東西是『不變』，在完美的狀態下維持永恆不變。」產屋敷耀哉就回他：「你夢想著永恆，夢想著不滅，所謂的永恆是人們的想法，人們的想法才是永恆，永恆不滅。」下一秒，畫面就帶到《鬼滅之刃 柱訓練篇》最後一集，產屋敷耀哉投炸藥炸爛全場身亡，「鬼殺隊」7大柱、竈門炭治郎憤怒衝入火海幫報仇，準備拿下鬼舞辻無慘的頭，但鬼王可不是省油的燈，他將大家丟進「無限城」，豪笑表示：「你們以為這樣就把我逼入絕境了嗎？你們接下來要去的可是地獄，礙眼的獵鬼人們，我今晚就把你們通通殺掉！」而接下來的故事，確定會以電影3部曲《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》呈現。日本官方今天官宣《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》會在2025年上映，除了接續「柱訓練篇」的故事，前導視覺圖上也寫著「這裡是決戰之地」的宣言，讓粉絲熱血沸騰，人在巴西出席活動的櫻井孝宏（飾演：富岡義勇）和河西健吾（飾演：時透無一郎），也在看完新影像後直呼期待，櫻井表示：「我能站在這裡，是託這部作品的奇蹟，我非常珍惜這次的相遇，很期待再次見面！」河西則說：「因為大家的支持，我才能與大家見面。希望大家能繼續支持《鬼滅之刃》。」《鬼滅之刃》是2016年2月15日在《週刊少年Jump》連載的漫畫，作品問世後廣受好評，發行超過1.5億冊，紅到翻拍成電視動畫、電影以及舞台劇；電視劇於2019年4月至9月起先推出《竈門炭治郎 立志篇》，其後接續推出的劇場版《鬼滅之刃 無限列車篇》並於2020年10月上映，2021年12月播出電視動畫《鬼滅之刃 遊郭篇》，2023年4月推出《鬼滅之刃 刀匠村篇》，2024年5月至6月播出《鬼滅之刃 柱訓練篇》，目前確定接續「柱訓練篇」故事的劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》，將以3部曲形式製作，2025年上映。