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▲大小S主持《娛樂百分百》9年時間，期間紀錄了姊妹倆的情史。（圖／八大臉書）

▲小S在節目中哭著向大S喊話，無法再主持下去。（圖／翻攝自YouTube）

節目《娛樂百分百》今（9）日傳出節目將在年底熄燈，八大電視和主持人黃偉晉都澄清消息，證實只是烏龍一場，事實上《娛樂百分百》開播27年以來，歷經不少主持人改朝換代，近年更因為「狼人殺」單元聲勢大漲，卻疑似受到收視影響，如今每周只剩3天播出新集數，和過去大小S主持時的盛況相差甚遠，回顧《娛樂百分百》的高光時期，小S和黃子佼當時分手，更直接在節目中哭訴，大S甚至在節目中單方面分手藍正龍，話題指數爆表。《娛樂百分百》自1997年開播至今，改朝換代共經歷了18代主持人，從始祖蔡榮祖開始，接著由何篤霖、大小S姊妹接手，再迎來羅志祥、黃鴻升、愷樂的全盛期，一直到如今的黃偉晉、邱鋒澤、陳零九、小賴、婁峻碩，經過27年，其中最讓人印象深刻的就是大小S的那段荒唐歲月，超真實的主持風格廣受歡迎，這些片段至今仍在網路上流傳。21年前《娛樂百分百》開錄當晚，大S莫名失蹤，沒有出現在棚內，讓小S急到當場痛哭，一度無法主持，要節目先進廣告，沒想到回來後，她仍忍不住哭到無法自己，對著鏡頭向姊姊喊話，就怕對方做傻事，「全世界只有家人不會傷害你，家人才是真正愛你的，我們所做的一切都是為你好，有時會反對你，但永遠支持你。」由於小S無法主持，節目連忙找陳建州和范曉萱來救火，成為經典片段之一。不僅如此，小S和黃子佼分手時，在《娛樂百分百》直播上邊哭邊控訴對方，導致黃子佼有數十年都在演藝圈無法翻身，一直到在《康熙來了》才正式和解，而大S也遵循相同的模式，甚至直接在節目上「單方面」宣布和藍正龍剛分手，直接把旁邊的小S嚇一跳，《娛樂百分百》幾乎紀錄了姊妹倆9年的情史，十分精彩。