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亞洲最大MSC地中海郵輪榮耀號，4日從基隆港出發「宮古島、沖繩」5天4夜行程，原訂8日返抵基隆港，未料因機械故障無法啟航，交通部觀光署向旅行社及船公司盤點，受影響台灣旅客約有1857名。星宇航空今（9）日晚間表示，明（10）日加派一架A321neo加班機，可乘載旅客184名返台。交通部說明，地中海榮耀號郵輪12月4日自基隆港出發，進行基隆與那霸雙母港航次行程。該郵輪12月7日停泊日本沖繩那霸港，因機械故障無法啟航，經觀光署向旅行社及船公司盤點，受影響台灣旅客約有1857名。交通部第一時間獲悉後，已立即要求航港局、觀光署、民航局、港務公司應變處理，截至12月8日止，民航局已協調華航及長榮，於12月9日及12月10日放大機型共5航班協助旅客返台，12月9日增加328個座位，12月10日增加420個座位，將由船方全額支付機票，12月8日部分旅客已自行搭機返台，事後亦可向船方申請最高400美金之海外交通費用及200美金日本國內交通費補償。為協助疏運因地中海榮耀號故障而滯留於沖繩旅客返台，星宇航空宣布，將於明（10）日加派一架A321neo加班機，可乘載旅客184名，預計於當地時間21:15由沖繩機場起飛，台北時間21:55抵達桃園機場。