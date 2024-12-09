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代工大廠廣達今（9）日公布11月合併營收1413.5億元、月增4%、年增36.4%，單月營收表現維持在千億大關以上。今（2024）年前11月累計營收達到1.27兆元、年增28%，表現相當亮眼。廣達11月筆電出貨360萬台，月增12.5%、年減5.26%，主要受到產業旺季助攻影響，加上蘋果Macbook系列新品維持一定程度拉貨動能。但對於第4季筆電出貨量，廣達仍維持法說看法，預估季減雙位數百分比，全年衰退個位數百分比。此外，據了解，廣達已掌握谷歌、微軟、亞馬遜AWS等3大雲端服務廠（CSP）AI伺服器訂單，就連輝達（NVIDIA）今年3月發布的最強伺服器GB200，也已經拿下至少30%的供應份額，第4季開始小量出貨，明年首季進一步放量，可望帶動農曆年營運淡季不淡。廣達董事長林百里在股東會上也曾直言，旗下智慧工廠發展已實現數位化、自動化，現在正進行AI優化，隨著AI時代到來，現在就是市場爆發期，並看好未來2年市場將「百花齊放」。