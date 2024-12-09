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立法院上周五院會藍綠因《選罷法》引發嚴重推擠，綠委從後門竄出強占主席台，杯葛議事無法順利進行，事後國民黨立委黨團總召傅崐萁怒噴議事人員「叫你關後門又不關，不知道保護議長嗎？」整段過程全被拍下PO網，對此行政院長卓榮泰今（9）日語重心長說，霸凌現象不只存在行政部門體系，如以高聲對罵、咆哮、拍桌等各種霸凌態樣而言，國會應澈底檢討。卓榮泰表示，行政院本該接受國會監督，但不應面對來自國會不合理的霸凌，近來更痛心看到國會立委之間，以非常不禮貌、不理性的言語進行辱罵，認為立委可以針對議題進行辯論、就事論事，但沒有人應該受到不合理的語言對待，應澈底改變此種文化。卓榮泰說，近來公務機關不斷被揭露有部分公務員遭受不合理的對待，有一些案件過去雖未被看見，卻持續存在；有一些則是相關單位正極力遏止與防範。反霸凌是現階段面對的新課題，行政院願意率先負起責任，針對霸凌事件進行內部調查，並就調查屬實者，給予行政及法律處分。最後卓榮泰表示，行政、立法都來自於五院體制中，應共同建立公務人員互相合理對待的環境，也期待社會給予公開、公正的評價，讓所有人在工作職場上都能獲得合理對待。