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▲勞動部高屏澎東分署鼓勵企業繼續僱用屆退員工，以延續職涯，傳承永續共雙贏。(資料照／記者黃守作攝)

▲企業續留65歲李姓廠長(右)，借重其在收模管芯機台組裝上的豐富專業與經驗，將技術傳承給年輕同仁(左)。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心鼓勵企業，善用勞動部繼續僱用高齡者補助計畫，繼續僱用屆退員工傳承，以實現企業人力穩定與永續發展的雙贏目標。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，隨著我國高齡勞動力逐年增長，如何續留壯世代勞工、搶佔用人先機等，是企業普遍面對的難題，勞動部為鼓勵雇主持續聘用64歲即將屆齡退休，但願意延後退休的在職員工，推動繼續僱用高齡者補助計畫，提供每人最高25.8萬元的補助，以支持企業打造一個讓壯世代發光發熱的友善環境，讓他們能繼續貢獻智慧、傳承經驗。郭耿華說，中高齡員工具備豐富工作經驗，續留優秀的屆退員工，不僅緩解缺工問題，更藉由資深員工的經驗傳承，強化青年人力的培育和世代傳承的可貴價值，高屏澎東分署自110年執行繼續僱用高齡者補助計畫至今，已協助轄區182家企業近280位高齡勞工續留職場，傳承永續共雙贏。郭耿華舉例說，高雄的LCD背光模組製造業者，內部有一位65歲的李廠長，是資深技術達人，他不僅是公司機器研發的靈魂人物，還是技術指導的核心，簡直是「行走的知識庫」，為了留住這位資深前輩，在勞動部高屏澎東區銀髮人才資源中心的協助下，運用繼續僱用高齡者補助計畫，成功支持李廠長續留職場，讓他不用屆齡就強制退休。續留企業的65歲李姓廠長指出，公司整體團隊年輕化很快，但老闆能讓我留下，還繼續當廠長，這對我來說不僅是認可，更是一份厚重的信任，他對於自己的角色定位非常清楚，「現在我的責任，就是把多年的經驗、技術、管理智慧交接給年輕一代，讓他們少走冤枉路，幫助他們更穩健地成長。」郭耿華並說，勞動部114年度繼續僱用高齡者補助計畫申請案，自即日起開放受理至113年12月31日止，凡雇主留用64歲即將屆齡退休，但願意留任且持續加保的在職勞工達一定比例，且僱用期間達6個月以上，並不低於原薪資者，前6個月將補助企業每人每月1.3萬元，第7至18個月每人每月補助1.5萬元，合計每人最高補助25.8萬元。