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▲產業園區管理局舉行楠梓產業園區創新產業大樓上梁儀式，為產業注入發展動能。(資料照／記者黃守作攝)

▲產業園區管理局局長楊伯耕致詞。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局於今(9)日，在楠梓科技產業園區，舉行楠梓科技產業園區創新產業大樓上梁儀式，預計115年完工啟用，以為產業注入發展動能。產業園區管理局楠梓產業園區創新產業大樓上梁儀式，是由產業園區管理局局長楊伯耕主持，產業園區管理局副局長劉繼傳、主任秘書林千惠，以及科技產業園區公協會代表與會。產業園區管理局局長楊伯耕表示，經濟部產業園區管理局為因應台商回流建(擴)廠用地之需求，自109年起在楠梓科技產業園區推動行政場域更新計畫，透過週轉更新作法，安置部分行政單位，以釋出產業用地作為週轉基地。楊伯耕說，為此，產業園區管理局爭取前瞻計畫經費5.88億元，在楠梓科技產業園區興建創新產業大樓，預計將可提供1萬平方公尺產業空間，目前創新產業大樓工程將完成結構體工程，預計115年第1季竣工，提供企業辦公空間，緩解企業缺地，達到園區老舊建物汰舊換新，以增加就業機會，並為園區更新及產業升級注入新的發展動能。楊伯耕指出，楠梓科技產業園區歷史悠久，園區內多為低容積建築，近年來，廠房與土地飽和，且因應台商回流，需地孔亟，為解決用地問題，以達吸引產業積極投資與創造良好發展環境的目的，乃配合「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-開發在地型產業園區計畫」，透過週轉更新作法，以釋出產業用地作為週轉基地，作為產業發展及研發空間使用，以低建蔽、高容積等方式營造創新產業空間，於釋出用地同時，興建取得綠建築及智慧建築標章，地上10層、地下2層的創新產業大樓。楊伯耕並指出，該創新產業大樓立面融入高雄半屏山意象，成為創新產業大樓主要門面，採用綠陽台，以成為廠房群中的亮點，1樓將引進生活服務機能產業，如餐廳、咖啡店或便利商店等進駐，2樓以上則規劃提供區內事業作為產業發展及研發空間使用，並安置相關服務單位，解決廠商發展需求，增加就業機會。