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▲ 左營高中學生的精彩導覽，不僅介紹地標的歷史故事，也展現出台灣文化的多樣性與深度。（圖／高市府教育局提供）

▲此次交流的另一亮點是校慶活動。玉名高校師生與左營高中學生一同參與運動會進場儀式與趣味競賽。（圖／高市府教育局提供）

日本專修大學熊本玉名高校師生日前造訪左營高中，展開為期三天的深度交流活動，左中帶領他們走訪眷村、龍虎塔與舊城、駁二藝術特區、六合夜市等多處高雄景點，透過文化體驗、課程共研、藝術創作與家庭接待開啟互動交流。左營高中學生帶領日方師生參觀眷村文化園區，學生以流暢的英文介紹「再見捌捌陸」館舍的歷史故事，生動描繪眷村居民的日常生活，讓來訪者充分感受到台灣的文化底蘊。參訪後，雙方學生共享台灣特色的熱帶水果冰棒，輕鬆的氛圍拉近了彼此的距離。在蓮池潭風景區，學生們參訪龍虎塔、小龜山觀景平台與春秋閣等景點。左營高中學生的精彩導覽，不僅介紹地標的歷史故事，也展現出台灣文化的多樣性與深度。日方師生對此讚不絕口，湖畔的美景與歷史意涵更讓他們印象深刻。同日下午的舊城文化協會皮影戲課程充滿趣味。活動的每個夜晚，玉名高校學生都入住左營高中學生的家庭，展開了難忘的接待交流時光。夜晚的活動包括漫步愛河畔、探索駁二藝術特區，甚至在六合夜市品嚐各種在地小吃。課程共研是此次交流的核心亮點。一年級的公民課模擬選舉，讓日方學生直觀體驗台灣民主制度的核心價值。從投票到計票的完整過程，使學生們認識公平與透明的意義；另外還有國文、藝術、律動課等。校慶活動中，玉名高校師生與左營高中學生一同參與運動會進場儀式與趣味競賽，雙方學生分組合作，完成體能挑戰與團體遊戲。活動尾聲，雙方師生初步規劃未來的合作計畫，以「音樂與舞蹈的交融」為主題，共同設計一場跨文化藝術專案，期待未來在藝術領域的深度合作中開創更多可能。左營高中校長林百鴻說，這次交流展現的不只是兩校的合作，更是學生之間跨越文化的理解與成長。學生不只學會了分享與合作，更透過課程與文化體驗建立了對彼此文化的尊重與欣賞。期待未來有更多這樣的合作機會，讓台日友誼持續升溫，教育的連結更加緊密。