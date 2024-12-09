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國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）以「永續低碳、友善職場及性別平等」三大績效，目標打造全台最幸福綠能企業！今年獲得「臺北市職場性別平等認證」，彰顯企業落實DEI（Diversity, Equity, Inclusion, 多元、公平和共融）精神、提升女性職場權益備受肯定。「臺北市職場性別平等認證」為全國首創，也是職場性別平等領域中最具指標性獎項之一，評核項目涵蓋八大項指標，表彰打造多元平等、性別友善職場之優秀企業，於12月8日舉行頒獎典禮。雲豹能源總管理部資深經理何宗軒表示，雲豹能源積極倡議多項聯合國永續發展目標（SDGs），積極落實SDGs 5「性別平等，賦予婦女權力（Gender Equality）」，透過多元培訓及福利措施，打造「綠能、女能、你也能」性別平等職場環境。何宗軒進一步表示，企業重視性別友善，展現在員工性別比例上，截至2023年底，雲豹能源女性員工佔比為48%，遠高於國際再生能源總署（IRENA）統計全球再生能源女性全職人員32%之比例，而公司協理級以上女性高階主管比例達30.8%也優於同業、科技以及傳產業別，顯見企業近年實踐DEI職場的實質成果，透過女性主管高度使命感、溝通力與細膩思量等特質，可讓企業建立穩健營運體質，加速事業版圖拓展效率。此外，雲豹能源為了幫助女性員工兼顧工作與家庭，提供友善孕育環境、彈性工時與家庭照顧假，並鼓勵女性員工參與多元培訓計畫，且享有加薪、升遷及決策領導之平等機會。隨著本公司邁向更國際化營運，未來將有更多地域、文化、背景、專長的員工加入雲豹大家庭，本公司將發揮創新與友善共榮的經營理念，透過各式機制、活動、與文化，致力成為多元、平等、愛與包容之永續綠企業。