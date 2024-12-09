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敘利亞變天，美元指數一度站回106之上，亞洲主要貨幣兌美元走弱，韓元更因政局不穩，下探1438.42兌1美元，新台幣兌美元今（9）日也回貶，並與台股脫鉤，一度貶破32.5元，下探32.518元，重貶1.1角，終場收32.47元，貶值6.2分，也終止連4升，台北及元太外匯市場總成交金額僅11.76億美元。美國上周公布 11月非農就業人口新增人數至 22.7萬人，高於市場預期的20萬人，惟失業率小幅攀升至 4.2%，提振市場對聯準會（Fed）12月降息的預期，美元一度走軟，但在敘利亞變天，市場憂心中東局勢更加動盪，避險情緒升溫，美元指數一度又重返106大關，一度來到106.21附近。在美元重返106之上，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中韓國因政局動盪，韓國股、匯市雙雙重挫，韓元也一度下探1438.42兌1美元，目前在1431附近盤整，而日圓也從149回貶至150.5附近，離岸人民幣兌美元一度下探7.292，之後回升至7.266附近。新台幣兌美元今日也開低走低，更一度貶破32.5元，下探32.518元，重貶1.1角，終場貶幅收斂，收32.47元，貶值6.2分。不過，根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤價來看，美元指數今日升值0.24%，亞洲主要貨幣以韓元下跌0.92%最多，再來是人民幣下跌0.22%，新台幣貶0.19%，日圓跌0.17%，新加坡幣貶0.1%，歐元也跌了0.18%。