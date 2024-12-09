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立法院內政委員會今（9）日審內政部預算，國民黨立委羅智強說，內政部在114年預算裡也首度編列「全社會防衛韌性訓練工作」計畫，金額高達4.1億，裡面有一筆900萬的預算，是要用來辦親子園遊會，一場耗資300萬，比賴清德2024選總統單項「造勢活動」155萬還高出兩倍。羅智強酸，全民養黑熊？900萬辦園遊會！抗中保台真是一門好生意，他已提案刪除。羅智強說，總統賴清德、民進黨號稱要全力推動全民防衛，不只總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，內政部在114年預算裡也首度編列「全社會防衛韌性訓練工作」計畫，金額高達4.1億。然而這筆龐大經費裡，卻有一筆900萬的預算，是要用來辦親子園遊會，一場耗資300萬，比賴清德2024選總統單項「造勢活動」155萬還高出兩倍。真是浪費民脂民膏毫不手軟。羅智強批，全民防衛辦園遊會已經很扯了，辦園遊會要花900萬更是匪夷所思。全民防衛、提升國安大家都支持，但錢要花在刀口上，而不是胡亂編列消耗預算。去年每位國軍士兵的平均餐費才32元左右，900萬與其辦園遊會，還不如拿去提升國軍弟兄的待遇。全民防衛辦園遊會，國軍基層苦哈哈，難道這就是民進黨的抗中保台？羅智強說，更誇張的是，在網路搜尋「民防親子園遊會」清一色的結果都是由黑熊學院所舉辦，如果明年預算成案，到時候會是哪個單位能接到標案，可想而知。因此，他已經提案，將這900萬，全額刪除。羅智強也批，民進黨立委沈伯洋受訪稱，黑熊學院辦園遊會沒拿政府預算，「廢話！今年的活動怎麼可能拿到明年的預算，這根本是避重就輕、問A答B。全台幾乎只有黑熊學院在辦民防親子園遊會，而去年是負責人今年是立委的沈伯洋建議政府要編預算來辦園遊會，然後今年政府就編900萬來辦園遊會。賴清德的抗中保台，根本只飽了黑熊。」