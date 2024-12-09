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台積電創辦人張忠謀今（9）日下午舉辦《張忠謀自傳》全集新書發表會，現場大咖雲集。針對外界關切的英特爾以及三星所面臨的困境，張忠謀分析目前英特爾營運挑戰是難題，而三星似乎是在「技術上」遇到問題。《張忠謀自傳（下冊）》於今日舉行新書發表會，台積電慈善基金會董事長張淑芬、台積電董事長暨總裁魏哲家、廣達董事長林百里等10位以上企業大咖到場力挺，產業囊括半導體、電子、工程到食品業。會中談及英特爾營運困境，張忠謀表示，一直以來都把英特爾當作朋友，他與創辦人羅伯特·諾伊斯與高登·摩爾同為第一代半導體人，當時3人僅約30歲左右的年紀，歷經多次連續好幾天的技術會議，時常在會議結束後，喝啤酒、吃飯、唱歌，英特爾直到季辛格（Pat Gelsinger）上任，與台積電及張忠謀的關係感覺較為敵對。張忠謀認為，英特爾目前的狀況是一個難題，既沒有新的策略，也沒有新的CEO，「有媒體問，他們有沒有來諮詢我的意見？沒有，我也不要他們諮詢我，他們也沒有來諮詢我」。而英特爾的未來營運又該如何？張忠謀回應，也許他們已經有策略，只是沒有講而已，假如董事會已有策略，只是在找能夠執行這個策略的人，問題會相對簡單。外界有一說法稱「英特爾沒有趕上AI」，對此，他表示，季辛格曾說要做AI，但仍較看重晶圓代工，未來董事會怎麼想、是否要繼續改革很重要。至於三星目前的處境，張忠謀認為似乎是在「技術上」面臨一些問題，但不是策略方面的問題，不過以韓國目前混亂，對公司經營來說，絕對不會有幫助。