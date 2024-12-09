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紐約大都會隊以15年總額7.65億美元（約合249億新台幣）條件簽下自由球員Juan Soto，不僅刷新大聯盟歷史最高合約紀錄，甚至超越Aaron Judge和Mookie Betts合約金額的總和，成為社交媒體的熱議話題，讓不少球迷直呼太誇張，也有人認為Soto根本不值得這麼價碼。Soto在2024年轉戰洋基隊繳出亮眼成績，157場出賽繳出打擊率.288，以及生涯新高的41支全壘打以及109分打點，帶領球隊自2015年以來首次重返世界大賽。這位年僅26歲的強打，職業生涯已累積201支全壘打、5次銀棒獎肯定，成為自由市場最炙手可熱的球星。在多支豪門球隊爭奪下，紐約大都會隊老闆Steve Cohen以其雄厚財力，開出7.65億美元巨額合約，成功擊敗洋基、道奇等競爭對手。此合約總額超越了大谷翔平去年與道奇簽下的10年7億美元合約，正式成為職業運動史上最高金額合約。根據《FOX Sports》統計，Soto的合約總額甚至超越了Aaron Judge（9年總額3.6億美元）與Mookie Betts（12年總額3.65億美元）的總和。Soto的天價合約曝光後，便在社群媒體引發大規模討論，有球迷表示：「Soto的合約金額竟然比Judge和Betts加起來還高，這完全不正常！」、「我覺得Soto很快就會成為DH了。他雖然年輕，但防守和跑壘都無法與Judge和Betts相比。」、「Betts是全能型球員，Judge則是聯盟門面，Soto的價格真的太誇張了！」