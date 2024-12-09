周杰倫一連4天的「嘉年華」巡演在台北大巨蛋製造熱烈話題，社群網站上更是幾乎「洗版」，而他今（9日）也發文謝謝歌迷朋友和藝人朋友們的支持，像是擔任嘉賓的江蕙、動力火車、五月天、張惠妹等天團天後，讓他體會到人不要太孤僻、有朋友是對的，也坦言希望下次回來唱不要再等7年。發文1個多小時後就有19萬網友按讚，五月天阿信也在限時動態上祝他大巨蛋首唱大成功。
闊別7年返台再唱 藝人嘉賓陣容超堅強成話題
距離上一次周杰倫在台北小巨蛋的「地表最強」演唱會隔了7年，他才唱進台北大巨蛋、將已在海外各地巡迴多時的「嘉年華」帶回家鄉台灣，不僅粉絲熱烈期待，藝人朋友也踴躍前往支持，從林志穎、林志玲到日星山下智久、籃球好手林書豪、才剛在12強棒球賽拿下世界冠軍的陳傑憲和奧運金牌林郁婷、王齊麟等體壇英雄，堪稱每一場都有亮眼的陣容，台上嘉賓與台下觀賞來賓都星光熠熠，讓他身為第一個前進台北大巨蛋舉辦個人演唱的樂壇天王，面子十足，他也大方為家鄉歌迷唱到3小時餘才欲罷不能結束，令人直呼「值回票價」，結果不但觀眾回味無窮，他也戲稱自己還處於「演唱會症候群」中。
社群網站發言希望下一次回來開唱不要再7年 粉絲熱烈按讚
在社群網站上，周杰倫寫道：「昨天回家躺床上了，演唱會的碎片都還在心裡迴盪著不捨與感動。謝謝許多來支持的歌迷朋友跟藝人朋友們 ，再次感謝二姐、動力火車、五月天、阿妹 這些天團天后們的出現，讓演唱會變的完美，讓我深刻的體會到 人不要太孤僻，有朋友是對的🤣🤣 什麼啦😂😂哈哈，應該是說，讓我深刻體會到演藝圈是很暖心的。謝謝你們，希望下次回來唱不要再等七年了。」 #演唱會症後群 #唱好唱滿
想念他已久的粉絲紛紛按讚，才1小時多就已有超過19萬人。五月天阿信則在限時動態上祝他大巨蛋首唱成功，還發出彼此的趣味對話，原來周杰倫表示在阿信要上台唱歌的時候，竟然對阿信笑稱自己手上的螢光棒是會變色的，一下子突然不知道跟他講這個幹嘛，自嘲像是小學生有了新鉛筆盒，就會一直把鉛筆拿出來再放回去。阿信則在圖上回覆：「你來我們演唱會，我會跟你炫耀更多東東。」看得出彼此的好交情。
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距離上一次周杰倫在台北小巨蛋的「地表最強」演唱會隔了7年，他才唱進台北大巨蛋、將已在海外各地巡迴多時的「嘉年華」帶回家鄉台灣，不僅粉絲熱烈期待，藝人朋友也踴躍前往支持，從林志穎、林志玲到日星山下智久、籃球好手林書豪、才剛在12強棒球賽拿下世界冠軍的陳傑憲和奧運金牌林郁婷、王齊麟等體壇英雄，堪稱每一場都有亮眼的陣容，台上嘉賓與台下觀賞來賓都星光熠熠，讓他身為第一個前進台北大巨蛋舉辦個人演唱的樂壇天王，面子十足，他也大方為家鄉歌迷唱到3小時餘才欲罷不能結束，令人直呼「值回票價」，結果不但觀眾回味無窮，他也戲稱自己還處於「演唱會症候群」中。
社群網站發言希望下一次回來開唱不要再7年 粉絲熱烈按讚
在社群網站上，周杰倫寫道：「昨天回家躺床上了，演唱會的碎片都還在心裡迴盪著不捨與感動。謝謝許多來支持的歌迷朋友跟藝人朋友們 ，再次感謝二姐、動力火車、五月天、阿妹 這些天團天后們的出現，讓演唱會變的完美，讓我深刻的體會到 人不要太孤僻，有朋友是對的🤣🤣 什麼啦😂😂哈哈，應該是說，讓我深刻體會到演藝圈是很暖心的。謝謝你們，希望下次回來唱不要再等七年了。」 #演唱會症後群 #唱好唱滿
想念他已久的粉絲紛紛按讚，才1小時多就已有超過19萬人。五月天阿信則在限時動態上祝他大巨蛋首唱成功，還發出彼此的趣味對話，原來周杰倫表示在阿信要上台唱歌的時候，竟然對阿信笑稱自己手上的螢光棒是會變色的，一下子突然不知道跟他講這個幹嘛，自嘲像是小學生有了新鉛筆盒，就會一直把鉛筆拿出來再放回去。阿信則在圖上回覆：「你來我們演唱會，我會跟你炫耀更多東東。」看得出彼此的好交情。