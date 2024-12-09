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大聯盟球星Juan Soto在投入自由市場後，掀起一陣波瀾，最終於今（9）日宣布以15年7.65億美元（約合249億新台幣）的破紀錄合約加盟紐約大都會。Soto從洋基球星變為同城競爭對手，這個轉變在社群媒體上引起巨大風波，Soto被部分洋基球迷貼上「叛徒」標籤，並遭到網絡暴力。Soto合約總額超越去年大谷翔平與道奇簽訂的10年7億美元紀錄，成為職業運動史上最高額合約。26歲的Soto本季效力洋基隊期間出賽157場，繳出打擊率.288、生涯新高的41支全壘打與109分打點優異數據，帶領洋基自2015年以來首次闖入世界大賽。Soto強大的打擊實力在投身自由市場後，吸引了多支豪門球隊競逐，包括大都會、道奇、紅襪與藍鳥等隊，最終他選擇洋基的同城競爭對手大都會，這讓洋基球迷感到難以接受。根據美媒《Larry Brown Sports》報導，許多洋基球迷在社群媒體上對Soto的選擇表達強烈不滿，並直呼他為「叛徒」。報導指出：「洋基球迷能接受球星選擇其他球隊，但當對方是同城競爭對手大都會時，情況就完全不同了。」同處紐約的大都會和洋基雖然分屬國聯與美聯，但多年來一直是彼此的「宿敵」，Soto的選擇無疑加劇兩隊球迷間的敵對情緒。更有媒體分析，隨著Soto將成為大都會看板球星，未來紐約街頭將充斥他的廣告，這對洋基球迷來說是非常大的「刺激」。此外，Soto未來若重返洋基主場比賽，勢必面臨噓聲伺候。