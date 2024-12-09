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台積電創辦人張忠謀今（9）日下午舉辦《張忠謀自傳》全集新書發表會，現場大咖雲集。針對兩度邀約黃仁勳接任台積電CEO遭拒一事，他親自還原現場。張忠謀於自傳下冊揭露，他在2013年回鍋擔任台積電執行長後，開始尋覓接班人選，曾在短時間之內兩度邀請輝達執行長黃仁勳接任，被其因工作緣由婉拒。張忠謀今日於新書發表會上提及此事，他表示當初看上黃仁勳品格、視野、專業3大優點，第一代半導體人是在探討如何做IC，黃仁勳是第二代半導體人才，則主要做電腦科學（computer science）。在邀約黃仁勳接任時，他已認識黃超過10年，這段經過也在經黃仁勳同意後，才寫進自傳中。自傳中提到，如今輝達已是全球最高市值的公司之一，黃仁勳也已是千億美元富豪，他強調，當時的邀約之舉「並無高攀」，回顧2013年，台積電的市值高達900億美元，是當時輝達的10倍，黃仁勳那個時候的財富也只是輝達市值的百分之單位數而已。書中指出，黃仁勳以「已有工作」拒絕張忠謀，「他的工作就是在11年後，把輝達提升到今日的輝達」。張忠謀強調，邀請只是初步，若黃當時表示有興趣，要過的關卡其實不少，因為黃仁勳手上有7.5%的輝達技術股，對公司來說他有責任，不能說走就走，而台積電對客戶一視同人，黃仁勳加入後不能獨厚輝達，「總之若有股票，問題蠻多的」。