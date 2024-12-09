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距離美國總統拜登卸任還有42天，動作頻頻的總統當選人川普在最近一次訪談當中表示，上個禮拜他已經和中國國家主席習近平進行通話，儘管內容未明確談及台灣問題，但被問到美國是否會在中國武力犯台時「致力捍衛台灣」，川普則態度曖昧表示自己「從來沒這麼說/不會這樣講」（I never say）。川普即將重返白宮執政，上週他接受美國國家廣播公司（NBC）訪問，主持人威爾克（Kristen Welker）當時在節目上與川普直球對決，詢問他如果中國在他執政時武力進犯台灣，「你是否承諾將保衛台灣？」川普這時以一句「我從來沒這麼說/不會這樣講」（I never say）進行回應，並稱自己不會講的原因是考量到未來還要與習近平協商，主持人接著追問到一半「你能不能就說你會不會防禦台灣」，川普旋即打斷他的發問，稱自己更希望中國不要武力犯台，表示自己與習近平有一項協議，「我希望他們不要這樣做。我和習近平主席有很好的關係。我們一直保持溝通。」川普強調，他和習近平的關係非常好，但他也清楚表示，兩人談話並未涉及到台灣問題，但雙方談及了美國的芬太尼（Fentanyl）危機和如何促使中國對販毒採取更強硬的立場等問題。對於川普與習近平的這次對談，中國駐美大使館並未高調宣傳，僅表示中國支持且歡迎所有能和平解決危機的努力。川普在大選期間是否會出兵協防一直是各界關注的話題，他在任內多次採取模糊的立場，避免直接承諾美軍會介入台海衝突，甚至提出要台灣「付保護費才會助台」的言論，相較之下，拜登政府多次表示，在中國武力進攻台灣的情況下，美國將提供軍事支援。