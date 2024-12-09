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▲小慧食量太驚人，嚇到金針菇直呼：「太扯了吧！」（圖／緯來提供）

▲麻由第一次來擔任美食節目的評審，壓力大到前一天胃痛睡不好。（圖／緯來提供）

節目《夜市王》才短短播出一週後大獲好評，官方Youtube點擊次數250萬，第一、二集都各自破百萬點擊，第三集首播同時1萬2千人在線觀看。本週六再祭出連播兩集讓觀眾一次看個夠，大胃王小慧的食量讓評審們印象深刻，金針菇驚訝不已：「我專注吃我的一口，她（小慧）就吃完了，太扯了吧！」曾志偉都忍不住追問：「妳最高紀錄吃多少？」小慧想了想說：「我有一次比吃滷肉飯，30分鐘吃了30幾碗。」食量等於是一般人的30倍，當天錄影一次吃完7家店，小慧被問到幾分飽，毫不猶豫地說：「0分飽，還再去吃了一個便當。」節目邀請到《爆食姐妹》中屢次代表台灣參加國際大胃王比賽的大胃王小慧以及麻由，麻由第一次來擔任美食節目的評審，壓力大到前一天胃痛睡不好，她擔心直呼：「很怕得罪別人，怕遇到不好吃的食物，又不得不說。」問起喜歡吃的夜市甜點，麻由甜笑回答：「我喜歡吃台式可麗餅，但不要太甜。」跟麻由一起主持另一個節目的泰國娘娘，兩人私下已經很熟，忍不住開玩笑吐槽她：「甜點不甜，算什麼甜點，懂不懂啊，還要來評我們。而且我今天在這邊就是坐得很不開心，旁邊的人（麻由）比我漂亮，很不自在。」笑翻全場。《夜市王》電視收看累積人數破百萬，台視首播第一集35到39歲女性平均收視高達1.02，瞬間最高收視1.72；緯來綜合台首播第三集播出「臭豆腐」尤其深受25-29女性喜歡，該族群平均收視0.83。中華電信Hami Video影劇館上，躍升「綜合」人氣榜冠軍。在充滿快節奏滿滿笑點中，也呈現台灣擁抱多元創新文化難得可貴的一面，像是第二集代表一中商圈出賽蚵仔煎代表選手，因為呈現方式和傳統蚵仔煎不一樣，備受討論，但老闆的發言感動很多人：「創新才是未來趨勢，人家都是第二第三代，我才第一代，總要多給我機會。」而給他第一名的正是曾志偉，讓網友忍不住大讚：「評審志偉哥是很資深的前輩和老饕，想法跟觀點卻很新穎年輕化。」