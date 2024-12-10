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▲《海洋奇緣2》一如預期在北美創下驚人首映票房，目前全球賣座累積數字已達6億美元。（圖／摘自IMDb）

▲亞莉安娜（左）和辛西亞艾利沃主演的《魔法壞女巫》，北美票房已破3億2200萬美元，還在持續熱賣中。（圖／摘自IMDb)

▲威秀影城將獨家在台推出韓團演唱會VR電影《HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》，將給粉絲身歷其境的體驗。（圖／威秀影城提供）

▲觀眾頭戴VR設備就能夠感受到有如偶像在身旁的精彩體驗。（圖／威秀影城提供）

全球電影市場景氣雖然不一定恢復到疫情之前，但在北美與香港近來都有超級熱賣巨片，讓戲院老闆眉開眼笑：迪士尼最新動畫大片《海洋奇緣2》上映不到兩週，北美票房已達3億美元，表現相當突出。而根據百老匯史上票房收入最高名劇之一改編的《魔法壞女巫》，北美票房也達到3億2000萬美元，穩坐最賣座百老匯音樂劇改編電影寶座。香港則有黃子華與許冠文主演的《破．地獄》賣座突破1億2200萬港幣（約5億800萬元台幣），創下史上華語電影最高票房新紀錄。雖然很多人觀賞電影的習慣已改變、寧可懶在家裡的沙發看電視上播放串流平台的影片，也提不起勁上戲院。但在北美與香港，最近就完全不是這樣，因為對觀眾具有強大號召的巨片正在戲院放映，觀眾都願意上戲院捧場，亦隨著優秀的觀影口碑傳出後，吸引更多人來欣賞，賣座數字越累積越高。迪士尼《海洋奇緣》上一集北美票房就逼近2億5000萬美元，這一集賣座有可能翻倍，現在放映還不滿兩週就賣破3億美元，有可能締造比《冰雪奇緣》更出色的票房數字。在全球各地已上映的地區，這部片的表現也大都不差，全球總票房已是6億美元，破10億美元應該不成問題。另一部同樣也是好歌一首接一首、演員唱作俱佳的奇幻歌舞電影《魔法壞女巫》，尤其受到老美的歡迎，北美票房3億2000萬美元，全球總累積為4億5500萬美元，也算是歌舞片中表現極為突出者，在年底即將到來的各大影視獎項，片子有機會獲得多項入圍，進軍明年奧斯卡的呼聲也不低，票房還有機會再成長。相較之下，奧斯卡最佳影片經典再續的《神鬼戰士II》，全球總票房為3億6800萬美元，看似與前兩部大片有些落差，卻也已經和前集的全球總票房只剩下約1億美元的差距，片子上映到現在也還沒滿月，尚有可為。香港今年則是上半年有《九龍城寨之圍城》全港總票房為1.125億港元，現在《破．地獄》的賣座數字又衝向1.25億港元大關，讓今年香港影片的整體票房成績被拉高，許冠文的精湛演技打動觀眾，不少人看得感動落淚。相較北美、香港等地區都有超級大賣的電影，今年台灣的電影市場景氣反而冷得可以，上述這些熱賣強片此時也都在台灣上映，儘管像《破．地獄》在風光成為全台新片週末票房冠軍，比起香港那樣的創紀錄賣座，還是有明顯差距，好萊塢大片在台灣也沒有得到觀眾像北美影迷一樣的熱情捧場，很多人似乎寧可再等兩個月、片子上串流平台再欣賞，毫不在意戲院的銀幕更大、音響效果更突出，整體的影音表現遠比電視要優異許多。也因此台灣影人就算仍為了自己苦心拍攝的片子努力出席映前映後，也必須做好場面不會太熱烈的心理準備。至於戲院業也在想辦法開發更多的可能，因為戲院如果只能放映電影，在目前的台灣恐怕很難活得下去，一定要開發別的功能。威秀影城就與韓國AmazeVR，攜手引進VR(虛擬實境)演唱會電影，首部電影由韓國超高人氣男團TOMORROW X TOGETHER打頭陣，他們的VR演唱會新片《HYPERFOCUS》會從明年元月3日起在台北京站威秀影城獨家上映，900元的票價就能感受宛如偶像就在身旁的逼真效果，有以水晶般清晰畫質、身歷其境的3D影像及創新AI技術帶來新的視聽體驗，他們的名曲如〈Sugar Rush Ride〉等都會在片中出現。威秀影城將於12日(週四)中午12點開始預售，每張票皆可獲得獨家觀影贈品，電影主題票夾、票卡及當周限定款之隨機照片卡2張。威秀影城其實近年來嘗試過不少傳統電影映演外的活動，想要將影院空間製造出更多不同的用途，增加效益也帶進新的消費者，多少也反映出目前台灣影業經營不易的現況。