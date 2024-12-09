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▲泰勒絲在「時代」巡演每場幾乎都唱到3小時，體力驚人，也展現出豐沛的音樂能量和才華。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲（右）和崔維斯凱爾西在忙碌的工作行程外還持續維繫彼此的戀情，現在她的「時代」巡演結束，彼此能有更多相處時間。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天之驕女泰勒絲，終於在近日完成歷時一年半、共149場的「時代」巡迴演唱會，在加拿大卑詩省的溫哥華，和全球各地支持她的熱情粉絲道別，這次巡演橫跨全球5大洲的53個城市，總共帶進超過20億美元的收入，也打破史上巡演票房最高的紀錄，讓她個人財富又增加不少，和去年底預估有11億美元相比，最近她的身家據估計已經達到16億美元。泰勒絲堪稱是網路時代最具代表性的流行巨星，她很擅於透過網路的經營，使粉絲對她死心塌地支持，而不像過往的紅星，純粹是以演藝實力取勝，她不僅會寫歌、有唱功還是網路經營的高手，掌握了有成功密碼，在全球各地製造了難以忽視的「泰勒絲現象」。根據彭博社經濟推估，光是「時代」巡演在去年的部分，泰勒絲就為美國帶來 43 億美元的GDP，這個數字比 43 個國家都還要多。因此新加坡今年據稱砸下每場演唱2、300萬美元的費用得到她在東南亞國家的獨家演出，附近地區的粉絲必須到新加坡去看她的表演，還引起熱烈話題。讓人不得不佩服的是，泰勒絲每一場大都會唱到3小時，體力讓很多人自嘆弗如，而且演出過程中鋼琴、吉他等樂器交替演奏，大展音樂才華，絕對不是只靠人氣在撐。而她演出之餘亦不忘和美式足球名將男友崔維斯凱爾西談情，兩人不時互相到對方的場子探訪，固然被質疑「太常搭私人飛機恐影響環保」，卻使得這段感情撐過一年還如膠似漆。其實也有歐美八卦刊物報導，泰勒絲這一年半全球跑下來，已經很疲憊、很想休息，她能夠結束這場巡演，也得到更多與崔維斯相聚的機會，或者粉絲期待中的喜事，很快就能發生。