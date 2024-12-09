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▲葉瑋庭（前）與加拿大籍老公相差18歲，感情恩愛。（圖／葉瑋庭臉書）

▲葉瑋庭先前才喜迎小女兒Makenna，如今卻傳來壞消息。（圖／葉瑋庭臉書）

歌手葉瑋庭除了是「星光二班」的成員外，還是張惠妹（阿妹）演唱會團隊中的御用和聲，她10月才剛喜迎二女兒 Makenna 誕生，沒想到如今爆出消息，加拿大籍丈夫Russ經營的兒童美語補習班倒閉，對此，葉瑋庭也在臉書親自發文承認，受到疫情影響，留下來的影響已經讓他們無力再繼續負荷，「目前已經沒有資金繼續虧損，無法再經營。」葉瑋庭在臉書發文表示：「這兩年來補習班資金短缺，做為經營者，在疫情間仍給予員工全額薪資，只願共同熬過難關。但是本學期因招生不順，學生名額突驟減一半，導致資金短缺，目前已經沒有資金繼續虧損，所以無法再經營。」她強調，他們已經告知所有員工、老師，「補習班將經營至本學期末，也承諾學生與家長，為顧及學生的學習權益，會完成本學期教學課程。」葉瑋庭承諾，已經預繳的學費，她會全數退還給家長，「並且也已經向員工與老師承諾，會妥善處理遣散費，絕非蓄意惡意倒閉。」不會忽略到任何人的權益，最後她也堅強喊：「我們會負起該負的責任，請大家不要擔心。謝謝！」事實上，先前葉瑋庭一家才迎來喜訊，當時她在臉書曬出和小女兒的合照，並寫道：「歡迎妳的到來～Makenna Freya Sharyn Eagles，在這個家裡，愛只會更多不會變少。」字裡行間充滿喜悅之情，她透露大女兒已經準備好將玩具分一半給妹妹，這次生產更讓她感到自己需要變得更堅強，成為兩個女兒的榜樣，沒想到如今卻傳來補習班倒閉的噩耗。