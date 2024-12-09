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中國國家市場監督管理總局週一（9）發佈公告，稱懷疑美國晶片製造商輝達（NVidia）違反《中華人民共和國反壟斷法》，而對其展開調查，媒體報導稱此事與當初併購科技公司邁絡思（Mellanox Technologies）有關，輝達股價週一早盤應聲跌逾2％。週一晚間，中國各大官媒《央視新聞》、《新華社》發出通稿，《CNBC》、《彭博》等外媒也跟進報導指出，中國國家市場監督管理總局公告稱，英偉達公司（即輝達）涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》（市場監管總局公告〔2020〕第16號），市場監管總局依法對英偉達公司開展立案調查。」輝達併購以色列公司邁絡思（Mellanox）的時間為2020年4月，且經歐盟、美國等反壟斷審查通過，但中國的反壟斷調查顯示輝達可能違反了當時的附加限制性條件。目前中國當局僅以簡短形式宣告，並未明確指出何時啟動反壟斷調查、會祭出何種懲罰。受此消息影響，輝達股價盤前下挫逾2%，一度跌至139.70美元。值得注意的是，輝達目前在全球GPU市場的市佔率高達84%，其主導地位使其成為美中科技競爭的焦點，但輝達不僅面臨來自中國的調查，該公司約10%的收入來自中國客戶，美國上週也宣布對中國新一輪的科技制裁，有意限制企業出口中國高端半導體與設備相關技術。