我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《魷魚遊戲》第二季仍然入圍本屆金球獎最佳戲劇類影集大獎，但演員就都未獲青睞。（圖／Netflix 提供）

▲《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特仍然是本屆金球獎喜劇類視帝獲獎呼聲最高的大熱門。（圖／摘自IMDb）

▲柯林法洛以《企鵝人》入圍本屆金球獎迷你影集或電視電影視帝。（圖／MAX提供）

第82屆金球獎入圍名單揭曉，電視類的競賽中，日星掛帥的《幕府將軍》獲得最佳戲劇影集、戲劇類男主角（真田廣之）、戲劇類女主角（澤井杏奈）、最佳男配角（淺野忠信）等4項提名，氣勢浩大。反而曾經轟動歐美的韓國大戲《魷魚遊戲》，第2季未能重複上一季提名金球獎戲劇影集和男主、男配角的優勢，只有戲本身再度入圍，演員部分包括李政宰都沒能被提名，本屆韓星在名單上掛零。《幕府將軍》才在9月的艾美獎頒獎典禮上成為創紀錄的大贏家，而金球獎電視類的競爭，一向喜歡最新、最熱的話題夯劇，最佳戲劇影集的入圍者，比《幕府將軍》更晚開播的卻只有重拍舊經典的《豺狼之日》，其他包括《外放特務組》、《頭號外交官》、《魷魚遊戲》、《史密斯任務》都是已經在檔的戲以最新一季參加角逐、獲得入圍，因此論新鮮感，《幕府將軍》還算是不差，仍有機會在金球獎上大勝。最有意思的是，兩年多前《魷魚遊戲》在金球獎上一次提名了3大獎，李政宰也成為第一位在戲劇類視帝被提名的亞洲演員，當初不敵《繼承之戰》的傑瑞米史壯，今年以第2季再戰，連入圍都沒有，使得原本被期待的「日韓大戰」，只剩下代表日本的真田廣之上場對戰幾位歐美男星，包括《Landman》比利鮑伯松頓、《豺狼之日》艾迪瑞德曼、《外放特務組》蓋瑞歐德曼、《史密斯任務》唐納格洛佛、《無罪的罪人》傑克葛倫霍，儘管包括兩位前奧斯卡影帝，剩下的也都是高手，真田廣之還是被看好勝出，有機會成為史上第一位金球獎戲劇類影集的亞裔視帝。除了真田廣之入圍視帝外，《幕府將軍》的澤井杏奈、淺野忠信也獲得提名，顯得氣勢不俗，比其他提名的戲劇影集對手還要有機會獲獎。在喜劇類影集的角逐，《大熊餐廳》仍是無敵手，戲本身和男女主角（傑瑞米艾倫懷特、阿尤艾德維利）、男女配角（艾邦摩斯貝克許、莉沙柯倫札亞斯）都獲提名，其他對手都無法企及。迷你影集或電視電影方面，風光了大半年的《馴鹿寶貝》和《雷普利》要碰上《企鵝人》、《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》等更夯新劇，必有一番激戰。82屆金球獎頒獎典禮預計台灣時間明年元月6日上午在比佛利山莊希爾頓飯店舉星。