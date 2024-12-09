第82屆金球獎入圍名單揭曉，電視類的競賽中，日星掛帥的《幕府將軍》獲得最佳戲劇影集、戲劇類男主角（真田廣之）、戲劇類女主角（澤井杏奈）、最佳男配角（淺野忠信）等4項提名，氣勢浩大。反而曾經轟動歐美的韓國大戲《魷魚遊戲》，第2季未能重複上一季提名金球獎戲劇影集和男主、男配角的優勢，只有戲本身再度入圍，演員部分包括李政宰都沒能被提名，本屆韓星在名單上掛零。
《魷魚遊戲》氣勢被《幕府將軍》徹底碾壓 金球獎喜新厭舊？
《幕府將軍》才在9月的艾美獎頒獎典禮上成為創紀錄的大贏家，而金球獎電視類的競爭，一向喜歡最新、最熱的話題夯劇，最佳戲劇影集的入圍者，比《幕府將軍》更晚開播的卻只有重拍舊經典的《豺狼之日》，其他包括《外放特務組》、《頭號外交官》、《魷魚遊戲》、《史密斯任務》都是已經在檔的戲以最新一季參加角逐、獲得入圍，因此論新鮮感，《幕府將軍》還算是不差，仍有機會在金球獎上大勝。
最有意思的是，兩年多前《魷魚遊戲》在金球獎上一次提名了3大獎，李政宰也成為第一位在戲劇類視帝被提名的亞洲演員，當初不敵《繼承之戰》的傑瑞米史壯，今年以第2季再戰，連入圍都沒有，使得原本被期待的「日韓大戰」，只剩下代表日本的真田廣之上場對戰幾位歐美男星，包括《Landman》比利鮑伯松頓、《豺狼之日》艾迪瑞德曼、《外放特務組》蓋瑞歐德曼、《史密斯任務》唐納格洛佛、《無罪的罪人》傑克葛倫霍，儘管包括兩位前奧斯卡影帝，剩下的也都是高手，真田廣之還是被看好勝出，有機會成為史上第一位金球獎戲劇類影集的亞裔視帝。
喜劇影集之戰 《大熊餐廳》依然獨佔鰲頭
除了真田廣之入圍視帝外，《幕府將軍》的澤井杏奈、淺野忠信也獲得提名，顯得氣勢不俗，比其他提名的戲劇影集對手還要有機會獲獎。在喜劇類影集的角逐，《大熊餐廳》仍是無敵手，戲本身和男女主角（傑瑞米艾倫懷特、阿尤艾德維利）、男女配角（艾邦摩斯貝克許、莉沙柯倫札亞斯）都獲提名，其他對手都無法企及。
迷你影集或電視電影方面，風光了大半年的《馴鹿寶貝》和《雷普利》要碰上《企鵝人》、《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》等更夯新劇，必有一番激戰。82屆金球獎頒獎典禮預計台灣時間明年元月6日上午在比佛利山莊希爾頓飯店舉星。
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《幕府將軍》才在9月的艾美獎頒獎典禮上成為創紀錄的大贏家，而金球獎電視類的競爭，一向喜歡最新、最熱的話題夯劇，最佳戲劇影集的入圍者，比《幕府將軍》更晚開播的卻只有重拍舊經典的《豺狼之日》，其他包括《外放特務組》、《頭號外交官》、《魷魚遊戲》、《史密斯任務》都是已經在檔的戲以最新一季參加角逐、獲得入圍，因此論新鮮感，《幕府將軍》還算是不差，仍有機會在金球獎上大勝。
最有意思的是，兩年多前《魷魚遊戲》在金球獎上一次提名了3大獎，李政宰也成為第一位在戲劇類視帝被提名的亞洲演員，當初不敵《繼承之戰》的傑瑞米史壯，今年以第2季再戰，連入圍都沒有，使得原本被期待的「日韓大戰」，只剩下代表日本的真田廣之上場對戰幾位歐美男星，包括《Landman》比利鮑伯松頓、《豺狼之日》艾迪瑞德曼、《外放特務組》蓋瑞歐德曼、《史密斯任務》唐納格洛佛、《無罪的罪人》傑克葛倫霍，儘管包括兩位前奧斯卡影帝，剩下的也都是高手，真田廣之還是被看好勝出，有機會成為史上第一位金球獎戲劇類影集的亞裔視帝。
喜劇影集之戰 《大熊餐廳》依然獨佔鰲頭
除了真田廣之入圍視帝外，《幕府將軍》的澤井杏奈、淺野忠信也獲得提名，顯得氣勢不俗，比其他提名的戲劇影集對手還要有機會獲獎。在喜劇類影集的角逐，《大熊餐廳》仍是無敵手，戲本身和男女主角（傑瑞米艾倫懷特、阿尤艾德維利）、男女配角（艾邦摩斯貝克許、莉沙柯倫札亞斯）都獲提名，其他對手都無法企及。
迷你影集或電視電影方面，風光了大半年的《馴鹿寶貝》和《雷普利》要碰上《企鵝人》、《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》等更夯新劇，必有一番激戰。82屆金球獎頒獎典禮預計台灣時間明年元月6日上午在比佛利山莊希爾頓飯店舉星。