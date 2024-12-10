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美國股市週一（9）表現平穩，在中國國家市場監督管理總局公布對美國晶片製造商輝達（NVidia）展開反壟斷調查後，股價持續下跌2.52%，主要指數漲跌互見，投資人則關注週三（12）即將公布的消費者物價指數（CPI）報告。至截稿前，道瓊工業指數上漲42.01點，或0.09%，報44,684.53點；那斯達克綜合指數下跌6.14點，或0.03%，報19, 853.63點；標普500指數下跌3.77點，或0.06%，報6,086.50點；費城半導體指數下跌54.79點，或1.08%，報5,006.51點。美股投資者目前將焦點放在本週三（12日）即將公佈的消費者物價指數（CPI）報告上，市場預期11月CPI將錄得年增2.7%，高於前一月的2.6%。若通膨數據顯示物價壓力加速，可能會影響美聯儲（Fed）下週會議上的政策決定。焦點個股方面，中國國家市場監督管理總局公告稱對輝達展開反壟斷調查，輝達股價早盤下跌2.52%，報138.84美元。