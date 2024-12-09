我是廣告 請繼續往下閱讀

國內上市櫃金控陸續公布今（2024）年11月自結獲利，其中新光金控11月轉虧6.16億元，主要是子公司新光人壽提列外匯價格變動準備金約29億元，導致獲利表現受影響，加上股市震盪修正，並未大幅實現資本利得所致。不過，累計今年前11月稅後盈餘仍有194.9億元，累計每股稅後盈餘（EPS）1.2元。新光金今（9）日公告11月自結損益，由於子公司新光人壽11月虧損11.59億元，導致新光金單月也出現6.16億元的虧損，而其他子公司新光銀行單月賺了5.76億元，元富證券則小賺4200萬元，新光金保代及新光投信也只小賺800萬元及600萬元。其實，新光金今年前7月大賺，8月出現虧損44.8億元，9月再轉盈賺9.59億元，10月也有賺3.34億元，只是11月又再度轉虧6.16億元。不過，今年累計前11月稅後仍賺了194.9億元，EPS為1.2元。雖然累計前11月仍賺194.9億元，較去年同期虧損105.34億元改善，與多家金控獲利創新高相比，新光金獲利仍被多家金控追過，也是目前11月單月唯一呈現虧損的金控。