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▲「擔架床」需要占用大量的空間，使用者須付出高昂票價，班機後續航程也無法有效利用該區域，因此航空公司也不小損失。（圖／翻攝ANA官網）

飛機上的罕見畫面！日前有日本網友搭乘日航（JAL）班機卻發現經濟艙內一3排8個座位被放倒，並在這個區塊放上了一個擔架床，一問一下才發現是有特殊需求乘客要搭乘班機，讓他驚呼「搭機數百次第一次看到！」日本航空迷網友「777しろたん」日前在X平台上發文分享，自己搭乘日航好幾百趟，卻是首次看見飛機上有座位區被放倒，並放上了一個擔架床，他提到，自己是搭乘11月25日從羽田機場飛往新千歲機場的JL521航班，而這張床共占用了多達3排、8個座位的空間，僅供一位特殊需求的乘客使用。事實上，這是俗稱「擔架床」的服務，許多航空公司都有提供這項服務，另間航空公司ANA（全日空）官網也有介紹，這是提供因疾病或傷勢而無法坐在飛機座位上且在飛機起降時也需躺下的旅客備有擔架床，必須在保持仰躺並以束帶固定的狀態下搭乘，擔架床之間會以簾子隔開。擔架床的長度約約 180 公分、寬度約 40 公分、高度約 96 公分，幾乎都會占用至少3排座位的空間，且須在班機出發前48小時提前預約。「777しろたん」看完這景象後，也詢問了知情友人，才得知其實擔架床對航空公司來說，是一個頗大的負擔，「只要有人預約後，該班機一天內就有好幾個航班有8個座位無法使用，但這是公共交通系統的責任」，讓他感動直呼「現在才知道，航空公司做了除了追求利益外，更有意義的事情，我對此深深佩服。」這則貼文也引發廣大迴響，許多空服員、機師及醫療人員也紛紛留言回應，「我做過空服員14年，也只看過一次這個擔架床，雖然位處經濟艙，但因要付8個位置的金額，所以必須付出頭等艙票價等級的金額，這不是經常出現的服務，但也是必不可少的，擔架床出現通常也會有護理人員陪同，機組人員也無須額外操心患者。」除此之外，也有實際使用過「擔架床」服務的民眾分享經驗談，「8年前的家族旅遊，我的女兒因為身體疾病無法坐起來，使用過機上簡易床」，並透露：「，但當時日航人員細心的服務讓我非常感激，是一段難以忘記的旅程。」