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今年10月底，台中沙鹿區一名40多歲林姓男子，早上騎車載就讀國小的女兒上學前，於自家門口遭其中1名劉姓惡煞持開山刀揮砍3刀，所幸林男奮力抵抗才保住一命，檢方今（9）依殺人罪起訴莊男、劉男及胡男等3人，經移審台中地院後，裁定3人繼續羈押。起訴書指出，21歲莊男、20歲劉男、24歲胡男為朋友關係，與被害者林男並不相識，今年10月接受身份不詳之人委託，以40萬元代價殺害林男，並收取對方提供的10萬元作為前金。今年10月29日清晨5時，劉男與胡男搭乘白牌計程車前往林男位於沙鹿區住處，由胡男進行把風、劉男持開山刀埋伏在門口，直到6點46分，林男開啟鐵門，準備載就讀國小的女兒前去上學時，劉男突持刀衝上前，朝林男正面揮砍3刀，林男伸出右手抵擋，才未砍傷頭部、胸部等重要部位，不過前臂、右大腿都被砍傷。劉男得逞後，立刻快步逃逸，隨後搭乘計程車離開，因事發當時，林男妻小就在身旁，被眼前景象嚇到放聲尖叫，附近鄰居聞聲出來查看，趕緊協助報警求助。警方獲報到場後，先將林男送醫救治，經調閱監視器後，先是於彰化市拘提劉男到案，接著再拘提胡男到案，最後在今年11月中旬再查緝莊男到案，3人都被檢方聲押獲准。檢方訊問時，3人坦承收錢辦事，否認要致人於死地，僅有「教訓」之意，但檢方不採信其說詞，仍認定劉男有殺人犯意。台中地檢署今日依殺人未遂等罪嫌將莊男等3人起訴，經移審台中地院，法院裁定3人接續羈押。