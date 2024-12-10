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今年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，再次創下歷史新高，共表揚50項綜合、單項國際運動賽事的卓越成就，總計有451人次獲獎，頒發獎金高達4億6470萬新台幣，不僅破了去年創紀錄的4億4670萬元，也再次向世界展現了台灣選手在國際舞台上的驕人成績與榮耀。然而，這份榮耀的背後，卻暗藏著運動發展中長期被忽視的隱憂。在幾個月前結束的帕林匹克運動會（帕運）中，台灣選手奮力拼搏，為國家贏得榮耀，但相較於奧運期間的全民狂熱與媒體關注，帕運的冷清氛圍顯得格外刺眼，這樣的對比並非偶然，而是折射出長期存在的問題：當社會大眾的目光集中於少數熱門項目時，冷門運動與障礙者體育是否因資源分配不均而容易被邊緣化？而這樣的結構性忽視，又將如何影響全民運動與多元發展的實踐？明年政府即將成立全新的運動部，它的組織法第一條就明確指出，其使命在於「促進全民運動，發展運動之教育、競技、產業與外交，形塑運動文化並落實多元平權、社會包容及永續發展之價值」。然而，在現實中的運動政策，讓人不禁懷疑是否真能夠實現這些價值？體育署過去被戲稱為「奪牌署」，反映出了政府對運動的短視功利思維，而不只是在中央，每當選手在國際賽事中奪牌，地方政府也爭相發放高額獎金，進行所謂「政績宣傳」。然而，這樣的資源分配卻也長期忽視基層體育的需求，甚至是冷門項目與障礙者運動也難以得到足夠的支持，像是先前便有媒體報導，台南因帕運的加碼獎金太低，有選手打算將戶籍遷離台南市，這種「大小眼」的政策，不僅打擊運動員的士氣，恐怕也背離了運動部組織法中「多元平權」的核心價值。回顧近兩屆奧運，台灣成績斐然，舉國上下為選手奪牌熱烈喝采，然而同年帕運舉行時，社會的聲量幾乎歸零；同樣的例子也出現在轉播權，許多政客學者為了奧運要求政府要免費轉播，但對於帕運賽卻事視若無睹。這種現象突顯出，「觀看的熱鬧」取代了「運動的價值」，但冷門與障礙者體育的存在，實在不該因為商業價值低或關注度不高而被忽視。在公共政策學中的「公平理論」強調，資源應優先分配給那些最需要幫助的群體，以實現社會整體福祉的最大化，而當熱門項目已享有龐大的資源與曝光，冷門運動與障礙者體育卻因政策忽視而發展艱難，這不僅是社會公平的缺失，也讓全民運動與多元發展的目標成為空談。而除了獎金待遇的公平性外，這種高額獎金是否真的能持續帶動運動發展，值得社會重新深思，當資源過度集中於特定領域，是否導致整體系統的失衡加劇。特別是在現行政策下，當奪牌選手獲得數百萬獎金，但基層教練的基本待遇卻無法受到保障、許多基層體育場地長期老舊，導致青少年選手的發展受到限制，更顯得格外諷刺。試想，若能將部分獎金資源投入基層，例如改善場地設施、提供教練培訓或補助青少年參加國際賽事，是否能讓更多孩子有機會接觸運動，進一步培育下一代的體育人才？基層體育才是運動榮耀的根本，忽視基層的發展，只會讓體育的金字塔失去穩固的基礎。運動部的成立，象徵著政府對體育發展的重視，然而若政策執行仍以奪牌為唯一目標，冷門項目與障礙者運動依舊得不到平等對待，這樣的進步只是形式上的改變。台灣若要真正落實運動部組織法中的「多元平權與社會包容」價值，必須要先全盤檢討獎金制度與資源分配，讓每一位選手都能享有公平的待遇與支持。台灣體育的榮耀，不該僅屬於那些在國際賽事中奪牌的明星選手，也應屬於那些默默堅持的冷門項目與障礙者選手，當大眾為奧運選手喝采時，也應記得，那些在冷清賽場上拼盡全力的帕運選手，同樣是國家的驕傲。而政府若能以公平與多元的視角重新審視資源分配，將部分資源投入基層體育與冷門項目，讓每一個孩子都有參與運動的機會，那麼，台灣體育的未來將更加穩固與耀眼。運動部的設立是一個起點，但更重要的是，如何用政策實踐多元、包容與永續的價值，期待一個真正屬於全民的體育未來，讓冷門運動不再埋沒角落，讓每一位選手的努力都被看見，讓運動的光芒普照這片土地上的每一個角落。●作者：秋末生／體育、政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com