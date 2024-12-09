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台北市內湖路一段發生甯姓母女雙屍命案，經查發現兩人千萬存款被詐團騙光，連房產都被拿去借二胎，走投無路之下赴派出所報案求救，沒想到卻被31歲劉姓員警嘲諷訕笑、嘻皮笑臉態度輕浮，導致母女2天後尋短身亡。士林地檢署已將該名警員依涉嫌教唆自殺罪嫌偵辦，而台北市警局長李西河也在深夜發聲明了。死者為54歲的甯姓母親及28歲曾姓女兒，甯母生前開設早餐店、曾女則是會計師，兩人疑因千萬存款遭詐團騙光，致使走上絕路。經查發現，本月4日時，2人曾前往港墘派出所報案求救，由劉姓員警接手承辦。6日，劉姓員警電聯約定再次筆錄時間，竟在電話中嘲諷「新聞報這麼久，你們還會被騙喔？」、「妳怎麼還沒死，怎麼還活著」、「妳怎麼不去死一死？」等語，致使甯女承受不住打擊，選擇與女兒走上絕路，8日被人發現陳屍家中。母女生前留下遺書提起報案過程，指控「警察叫我去死」，警方積極調閱電話錄音，查出員警疑似缺乏同理心，竟對當事人講出嘲諷言詞，內湖分局召開記考績會決議後，對劉姓員警記一大過調職處分，至於是否涉及刑事責任，也將主動函請檢方調查釐清。台北市警局長李西河也在深夜發表沉痛聲明，表示針對內湖分局員警處理詐欺案件缺乏同理心，且有極不當言行部分，深表痛心。除已責成內湖分局全力協助家屬辦理後事外，並主動將員警函送地檢署偵辦及移送懲戒法院審理，同時列為加強管考、優先汰除對象。他也強調，本局已成立專案小組，積極溯源查察犯嫌，務求緝拿到案。為求策進，已要求督察室以走動式管理及案例教育方式前往各分局宣教、加強督導，並責令各分局務必引以為鑑，深入檢討受理報案態度及流程，以為精進。