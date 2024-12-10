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MLB一年一度的冬季會議即將於明（10）日正式開啟，各球隊相關人士已在會前一天陸續抵達會場所在的飯店。今年的焦點人物包括紐約洋基隊的自由球員Juan Soto，他剛剛和紐約大都會簽下15年7.65億美元的合約，另一人則是日本投手佐佐木朗希，這位日本職棒出展的好手，剛剛通過入札制度挑戰大聯盟，被譽為擁有世界第一的速球，發展潛力很被看好。23歲的佐佐木朗希據傳被全大聯盟的30支球隊關注，大家都對這位天才投手表現出濃厚的興趣。美國媒體也紛紛在收集他的情報。《The Athletic》的記者Andy McCullough，就對佐佐木的未來做出很高的評價。「我認為他可以擔任輪值中段的第3號投手。他還非常年輕，有很多需要學習的地方。此外，健康狀況也是他需要注意的重點。考量到他的合約可能會以小聯盟為主，簽約金相對較低，所以有許多球隊都會希望得到他。」McCullough如此說道。McCullough還透露，在WBC期間，他曾與某支球隊的球探聊過，對方說：「佐佐木擁有世界第一的快速球」稱從其擁有的潛力來看，未來有機會成為非常優秀的球員。對於佐佐木朗希可能的下家，《USA Today》的記者Bob Nightengale則表示：「我認為他最有可能加盟的是道奇或教士，其他球隊的消息很少。」至於哪支球隊機會更高？Nightengale保守表示，「多半是道奇吧。不過教士也不容小覷，因為他們有達比修有。達比修不僅是他的前輩，更像是他的導師。教士對此非常樂觀，他們在小心規劃的同時，也對能夠得到他充滿信心。」