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職棒傳奇球星周思齊今年9月從中信兄弟象退役，其生涯遇過2次假球事件，幾乎就要因此提前結束生涯。他在上《野球名人房》節目時，他坦言誠泰解散當下，他其實都已經找教職、準備要離開職棒了，但是王光輝將他找了回來、選進兄弟。因為如此，他也努力想要回報對方的知遇之恩，即使鉤狀骨斷掉仍帶傷上陣，開啟一段動人的棒球故事。「那時候有找到退路了，幾乎就要去學校任教了。」回想起當年的情況，周思齊如此說道，在誠泰發生事情後，球隊被停權、解散，其實他已經另尋工作了，雖然職棒還在，但自己不抱著太大的期望了，也不覺得還有機會繼續打球。但這時候王光輝將周思齊選進來，再次延續他的職棒球員之路，「後來聽前輩說，其實那時候是要選投手，因為兄弟外野手很強，不需要補強。所以後來我就和老大（王光輝）講說，那一定是我小時候有幫你買東西你才會選我對不對。」或許這也是一種緣分，因為當年進職棒時，周思齊最想去的球隊就是兄弟象，「我很喜歡這支球隊，這支球隊的每一件事情、每一名球員我都知道。」他也透露自己當時王光輝、陳義信是自己的偶像。剛進兄弟不久，周思齊就鉤狀骨斷掉，但兄弟隊急需用人，王光輝問他可不可以上了，於是前者開完刀不到一個半月就再次上場出賽，「結果每天打完手就腫起來，泡在水裡面，我就跟他（王光輝）：『有還你人情了喔，不要再說了喔』就這樣打玩了一整季。」他自爆就抱著「這一場打完就沒了的心態」，以自己的生涯作為賭注，報償知遇之恩。