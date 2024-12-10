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▲Soto終於在洋基證實自己的價值，他的數據或許比不上Aaron Judge和大谷翔平，但他不只能夠幫弱隊變強隊，更能讓強隊更強，幫助洋基在2009年後首度打進世界大賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲Steve Cohen的紐約大都會隊最終與Juan Soto簽下了一份為期 15 年、總價高達7.65億美元的超級合約，他確定將超越大谷翔平，成為聯盟史上薪資最高合約的擁有者。（圖／美聯社／達志影像）

▲「Juan Soto爭奪戰」的贏家並不是只有紐約大都會，Scott Boras更證明他可以一再創造奇蹟。（圖／美聯社／達志影像）

大聯盟休賽季最大的一根「刺」終於拿掉了！「Juan Soto爭奪戰」中，紐約大都會擊敗同城的洋基，以15年7.65億美元的合約簽下這位被認為足以改變球隊命運的26歲外野手，合約總值更超越大谷翔平，一舉寫下全球運動史上的紀錄。Soto歸屬一旦決定了，各球團很快就會針對市場上其他大咖自由球員展開更積極的動作。2002年，John Henry的芬威運動集團買下波士頓紅襪隊經營權時，花了7億美元，誰能想到22年後會有單一運動員所簽下的合約能夠超過這個金額？僅管尚未正式公告，也還需要經過體檢這一關，但紐約大都會在大老闆Steve Cohen的主導下，確定在「Juan Soto爭奪戰」的最後一關擊敗同城勁敵洋基隊。金額部分，綜合各家媒體報導為15年7.65億美元，其中包括7500萬美元的簽約金，Soto最終拒絕了洋基16年7.6億美元的合約，選擇了皇后區的大都會。根據《The Athletic》專欄作家Will Sammon的報導，這筆交易並不包括這兩年來經常被討論的延遲付款，並且Soto可以在選擇第5個球季結束後逃脫合約，但大都會隊可以透過在後 10 年內將Soto的平均年薪提高到 5500 萬美元來取消這項逃脫選擇。如此一來，這份長達15年的合約總值將超過8億美元。雖然Soto才26歲，但這份合約基本上就是終身約了，合約總值不只打破大谷翔平在上個休賽季所簽下的10年7億美元紀錄，寫下世界運動史的新紀錄，且由於大谷的合約有相當大的部分是延遲支付，Soto平均5100萬美元的年薪亦寫下新高。這又是超級經紀人Scott Boras的一大豐功偉業，Boras甚至形容自己的客戶Soto是「博物館裡的蒙娜莉莎」，大都會老闆Steve Cohen則是一位狂熱的藝術 收藏家，而現在Cohen將這位明星外野手網羅進了今年只差2場就能贏得國聯冠軍的球隊，未來能夠創造的價值相當值得期待。世界大賽結束後，Juan Soto馬上成為公認排名第一的自由球員，只是當時一般所認知的合約金額行情大約在5、6億美元左右，合約年限介於12-14年間，但市場上的競爭異常激烈，紅襪、多倫多藍鳥和洛杉磯道奇動作同樣積極，最終局面終究演變成紐約兩支球隊的競爭。暫且不論這份合約是否真值如此驚人天價，能有這樣的結局，最關鍵不是經紀人厲害，而是Soto自己有著足夠的耐心。2022年夏天，華盛頓國民隊向Soto提出一份15年4.4億美元的續約計劃，這個金額已經超過當時由Mike Trout所保持的12年4.265億美元的最大約紀錄，但他拒絕了這份合約，國民隊最終才將他交易到聖地牙哥教士。而Soto終於在洋基證實自己的價值，他的數據或許比不上Aaron Judge和大谷翔平，但他不只能夠幫弱隊變強隊，更能讓強隊更強，幫助洋基在2009年後首度打進世界大賽。大都會能夠在「Juan Soto爭奪戰」中勝出，老闆Steve Cohen絕對是最關鍵的人物，但他靠的不僅僅是那難以估計的財富，更重要的是個人魅力。從合約金額來看，大都會提供給Soto的是要比洋基略高，但在這個圈子裡的人都知道，「錢」不是最重要的，畢竟這不是10塊錢與5塊錢的差距，真要比的話，10塊錢不一定能贏過9塊錢。嚴格說起說，這一次並不是「大都會擊敗洋基」，而是Steve Cohen挌倒Steinbrenner家族。Juan Soto未滿20歲就成為大聯盟明星球員，大聯盟生涯7年來，年年維持高檔，技術高超、聰明又有遠見，擁有遠遠超過年齡的成熟度，對於人際關係的經營更是重視，因此他與所有共識過的球團高層，關係都非常密切。但Cohen是何許人也？做為從小就接觸股票的一代對沖基金之王的他來說，掌握人心只是小菜一碟，爭取Juan Soto早就是他奪冠計劃中的重要一環。在2020年買下大都會經營權時，Cohen曾說過5年內如果無法奪得世界大賽冠軍，自己會很不高興，但幾年過去了，他卻發現奪冠並不是他想像得那麼容易，不是砸大錢就能辦到的事，更無法直接將他在商場那一套搬過來用，需要更多智慧與耐心投資的等待。事實上證明了Cohen在棒球事業上學習得很快，David Stearns、Carlos Mendoza先後被任命為棒球營運部總裁、總教練，隨著新體系的操作，農場系統得到強化、投手訓練發展成長不少，而Cohen甚至主動與球員們建立良好關係卻又不干涉，在休賽季的動作上集中了更多的構思，不再是一味砸錢，2024年拿下89勝就是成果的展現。如果再進一步，或許就是冠軍，Cohen很清楚這一點，而Juan Soto就是他與團隊公認必須要爭取到的籌碼。不同於其他球團的是，Cohen與Soto的會面是在自己位於比佛利山莊的豪宅裡，當Soto與其經紀人用餐時，據傳就有多達7位服務生來服務總共15位用餐者，主食還是拉丁美食。別隊是用PPT進行簡報，但Cohen是用家庭劇院播放影片給Soto和Boras看，Cohen不只帶著妻子、岳父一起出席，甚至讓球團的旅行秘書Edgar Suero二席，說明關於後勤安排與家庭福利等相關的事。Soto自然不是那麼膚淺的人，但這類的待遇卻是難得一見，Cohen的作法簡單、粗暴，卻十分有效，直接將「尊重」拉到最滿。類似的作法他在去年約見山本由伸時也曾用過，雖然未能成功爭取到這位日本名投，但一番操作卻也獲得好評。Steve Cohen專心經營球隊之後，逐漸在棒球事業上發揮遠見，他的人格魅力不只讓他爭取到自己想要的球員，Soto同樣是遇到自己想要的新老闆。「Juan Soto爭奪戰」的贏家並不是只有紐約大都會，Scott Boras更證明他可以一再創造奇蹟。在許多人印象中，Boras是「吸血鬼經紀人」，但圈內人都知道他有多厲害、多有遠見。Boras不只是想幫自己的客戶爭取更高金額的合約，很多時候經常都是站在勞方的立場來建構自己的操作模式。去年的休賽季對Boras來說並不順利，但這一次他有努力做為自己所認定的新標準，就是要破除去年道奇簽下大谷翔平時所定下的高額「延遲支付」模式，在他眼中，這是一項陋習。Soto情定大都會， 不只讓他達成目標，還拿下7500萬美元簽約金，以及第5年以後可以選擇逃脫合約兩項優勢。多年前，Boras就提早部署，在自己的公司成立了球探部門，目的在於穩定資訊流，建立一整套系統來評估選手的天賦與成長潛力，也就是說，他想讓經紀人這個身分能多出所謂的球探視角，這麼一來，就能更深入球員們除了天賦與技術之外的特質，比如說個性、智力等等。就因為有這樣的遠見，讓Boras在Soto仍只是16、17歲，還在國民隊墨西哥沿岸基地操練時就發掘他。當Soto在2019年世界大賽中，以20歲出頭之齡展現超越年齡的冷靜與大氣之後，Boras就知道他絕對是棒球界能夠創造歷史的人物，才有了之後拒絕國民隊超大合約的舉動。Scott Boras雖然已經72歲，但寶刀未老，依然是運動經紀的扛霸子。