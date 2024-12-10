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▲本次施工廟口兩側範圍圖（圖／基隆市政府提供）

▲此次將休市的路段涵蓋相當多每逢假日就引起人潮的排隊名店，像是基隆廟口營養三明治、天一香肉羹順、王記天婦羅等。（圖／記者葉盛耀攝）

預計到基隆旅遊的民眾注意了，基隆廟口夜市因為騎樓整平工程，將從今（10）天開始施工，預計12月22日完工，因此基隆廟口夜市的仁三路段美食攤販區（美食小吃）將配合休市，暫停的區段就從愛三路與愛四路之間，中間許多名攤，包含基隆廟口營養三明治、天一香肉羹順、王記天婦羅等，也都將暫停13天。基隆市政府表示，為了提升市中心區人行環境，積極爭取中央補助「基隆市廟口周邊等騎樓整平計畫」，已獲得總工程經費計2,454萬元，並於於2024年10月6日發包完成。經市府工務處於2024年12月3日召開地方說明會與里辦公處及仁三路飲食攤販代表研商，將於2024年12月10日至12月22日共計13天，進行廟口夜市仁三路（愛三路至愛四路區間）雙邊騎樓整平工程，仁三路飲食攤販區（美食小吃）亦將配合休市以利施工。工務處長陳耀川表示，步行環境改善是城市邁向「以人為本」的象徵，工務處會持續推動市中心區、田寮河周邊地區的騎樓整平工作，營造優質的城市步行環境。並提到施工團隊會盡全力趕工，如期如質完成本項工程，讓廟口夜市(仁三路段)展現全新的人行友善風貌。此路段其實就是人潮眾多的基隆廟口夜市路段之一，中間有相當多每逢假日就引起人潮的排隊名店，像是基隆廟口營養三明治、天一香肉羹順、王記天婦羅、百年吳家鼎邊趖基隆廟口金興蔴粩等。