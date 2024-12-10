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市場觀望美國將於本週稍晚公布的關鍵通膨數據，加上中國國家市場監督管理總局對美國晶片製造商輝達（Nvidia）展開反壟斷調查，對科技股造成壓力，美股主要指數週一均以跌作收。綜合《CNBC》等外媒報導，輝達在人工智能（AI）崛起後，一直是該產業的領頭羊，光2024年股價就大漲逾180%，然而，中國國家市場監督管理總局9日稍早突發公告，懷疑輝達違反《中華人民共和國反壟斷法》，對其展開調查，此事不排除與當初併購科技公司邁絡思（Mellanox Technologies）有關，同一天輝達股價收跌2.55%。至於另一家科技大企超微（AMD），也在美國銀行將其評級從「買入」下調至「中性」後，股價挫跌近5.6%，理由是AMD市佔率增長潛力有限，在AI領域相對於輝達的競爭風險更大。科技股走弱，影響標指、那指從歷史高點回落。9日收盤，美股道瓊工業指數下跌240.59點，或0.54%，收44401.93點；那斯達克指數下跌123.08點，或0.62%，收19736.69點；標普500指數下跌37.42點，或0.61%，收6052.85點；費城半導體指數下跌42.46點，或0.84%，收5018.84點。