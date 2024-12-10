我是廣告 請繼續往下閱讀

敘利亞阿塞德政權垮台，總統阿塞德（Bashar al-Assad）已與家人出逃至俄羅斯，至於仍留在大馬士革的總理賈拉利（Mohammed Jalali）則表示，希望能盡快、暢順的進行權力過渡，把對人民的影響降到最低，並與反抗軍武裝組織之一的「沙姆解放組織」（HTS）領袖戈拉尼（Abu Mohammed al-Golani）會晤，商討合作。綜合《路透社》等外媒報導，「沙姆解放組織」已授權「敘利亞救國政府」（Salvation Government）的巴希爾（Mohammed al-Bashir）組成過渡政府，巴希爾將出任敘利亞過渡政府的總理一職。公開資料顯示，「敘利亞救國政府」2017年在反對派的支持下，於敘利亞北部伊德利卜省成立。政權移交工作預計至少要數天才能完成，與此同時，卡達也與HTS建立了聯繫，計劃週二與巴希爾進行談話，美國國務院則聲稱，一直有透過中間人與敘利亞各方勢力溝通。儘管HTS仍被許多國家和聯合國認定為恐怖組織，不過該組織多年來，一直試圖改善自己的形象，以安撫敘利亞內外的群體，現在也傳出英美等國考慮將HTS移出恐怖組織名單。過去在阿塞德政權嚴厲統治下，數以萬計被關押的政治犯有望獲釋，而逃往土耳其、黎巴嫩、約旦等鄰近國家的難民似乎也終於可以返回家園。不過，在阿塞德政權垮台後，包含德國、英國、義大利在內，多個歐洲國家已先喊停敘利亞人的庇護申請，等待大馬士革局勢進一步明朗。為尋求庇護者提供法律和援助的德國組織ProAsyl表示，敘利亞的局勢可能需要幾個月才會比較清楚。歐洲國家普遍採取謹慎態度，認為現在的敘利亞人，即使憧憬阿塞德下台後，能重返故土、擁有更美好的未來，但局勢發展不確定性仍然很高，無法排除後續敘利亞難民回流，繼續透過危險的非法移民路線，前往歐洲的可能。