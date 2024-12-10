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▲有歌迷在周杰倫演唱會現場發現隱藏機器，可以拿來補貼捷運車資，引起廣大討論。（圖/Threads）

▲大巨蛋為了鼓勵民眾搭乘捷運前往觀看演唱會及球賽，在館內設置「捷運車資補貼機器」，只要單場活動超過3萬人就會啟用。（圖/PTT）

▲今年許多在大巨蛋舉辦的棒球比賽都超過3萬人，許多球隊賽前也有公告大巨蛋內有「車資補貼20元」的機台可使用。（圖/中信兄弟臉書）

天王周杰倫上週一連四天在大巨蛋開唱，吸引超過14萬粉絲朝聖，甚至許多演藝圈許多好友也到場力挺，雖然演唱會已經結束第二天，但仍讓許多歌迷還沈浸在「嘉年華」氛圍當中。而就有網友也分享去看演唱會時的小發現，一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「在周杰倫演唱會角落發現一台很酷的機器，」只見貼出的照片，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「也太酷了吧！但我沒有刷到就是了」；也有內行人出面回應事實上，網友分享的這台機器，是台北大巨蛋為了鼓勵民眾多搭乘大眾運輸所祭出的補貼政策，不過從社群貼文上來看，這四天許多歌迷根本都不知道有這件事情，據悉，這回周杰倫演唱會的車資補貼機器其中一台擺設地點，在廁所以及周邊商店的中間，然而當然不只有演唱會也有，使用這台機器的方式其實非常簡單，，歌迷朋友如果搭捷運去阿妹聽演唱會，就可以使用補貼機啦！