天王周杰倫上週一連四天在大巨蛋開唱，吸引超過14萬粉絲朝聖，甚至許多演藝圈許多好友也到場力挺，雖然演唱會已經結束第二天，但仍讓許多歌迷還沈浸在「嘉年華」氛圍當中。而就有網友也分享去看演唱會時的小發現，表示在大巨蛋內有一台「隱藏設備」，是能夠補助搭捷運車資的機器，引起不少歌迷驚訝表示根本不知道這件事，掀起熱議。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「在周杰倫演唱會角落發現一台很酷的機器，搭乘捷運來看演唱會的話竟然會補貼20元！也太好了吧？不知道是誰出錢的？」只見貼出的照片，一台像是公車刷卡機的東西就擺在大巨蛋的某個角落，上頭還貼有周杰倫演唱會主視覺的看板寫著「捷運票價補貼」的字樣。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「怎麼有這個？我跟朋友五個人都搭捷運去欸，虧100元啦」、「完全不知道有這東西....是周董自己掏錢幫忙補貼粉絲？」、「也太酷了吧！但我沒有刷到就是了」；也有內行人出面回應「這是杰威爾公司出的沒錯哦！承租方必須負擔補貼金額，鼓勵大眾搭乘捷運到大巨蛋，不然周邊交通會癱瘓」。
大巨蛋看演唱會先找到它！搭捷運補貼車資20元
事實上，網友分享的這台機器，是台北大巨蛋為了鼓勵民眾多搭乘大眾運輸所祭出的補貼政策，當台北大巨蛋活動參與人數達到3萬人以上時，租用人就應該要負擔捷運票價補貼20元，也就是說，這次周杰倫演唱會單場3.8萬人次，租用人「杰威爾公司」將要提供捷運補貼每人20元。
不過從社群貼文上來看，這四天許多歌迷根本都不知道有這件事情，據悉，這回周杰倫演唱會的車資補貼機器其中一台擺設地點，在廁所以及周邊商店的中間，許多歌迷可能不知道機台怎麼操作或根本不知道用途，於是就自動略過。
「棒球賽」也有補貼車資！使用機台教學超簡單
然而當然不只有演唱會也有，今年多次舉辦的棒球賽事其實也都有這台機器出現，像是周思齊引退、世界棒球12強預賽等，這台機器都有出動，但也是很多球迷都錯過。
使用這台機器的方式其實非常簡單，把該場球賽或者演唱會門票的QRCode刷過裝置後，再拿出自己搭乘捷運的悠遊卡、一卡通、iCash刷過，就可獲得20元捷運補助，下下週天后張惠妹即將接棒開唱，屆時一定也會有該台機器，歌迷朋友如果搭捷運去阿妹聽演唱會，就可以使用補貼機啦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「怎麼有這個？我跟朋友五個人都搭捷運去欸，虧100元啦」、「完全不知道有這東西....是周董自己掏錢幫忙補貼粉絲？」、「也太酷了吧！但我沒有刷到就是了」；也有內行人出面回應「這是杰威爾公司出的沒錯哦！承租方必須負擔補貼金額，鼓勵大眾搭乘捷運到大巨蛋，不然周邊交通會癱瘓」。
大巨蛋看演唱會先找到它！搭捷運補貼車資20元
事實上，網友分享的這台機器，是台北大巨蛋為了鼓勵民眾多搭乘大眾運輸所祭出的補貼政策，當台北大巨蛋活動參與人數達到3萬人以上時，租用人就應該要負擔捷運票價補貼20元，也就是說，這次周杰倫演唱會單場3.8萬人次，租用人「杰威爾公司」將要提供捷運補貼每人20元。
不過從社群貼文上來看，這四天許多歌迷根本都不知道有這件事情，據悉，這回周杰倫演唱會的車資補貼機器其中一台擺設地點，在廁所以及周邊商店的中間，許多歌迷可能不知道機台怎麼操作或根本不知道用途，於是就自動略過。
「棒球賽」也有補貼車資！使用機台教學超簡單
然而當然不只有演唱會也有，今年多次舉辦的棒球賽事其實也都有這台機器出現，像是周思齊引退、世界棒球12強預賽等，這台機器都有出動，但也是很多球迷都錯過。
使用這台機器的方式其實非常簡單，把該場球賽或者演唱會門票的QRCode刷過裝置後，再拿出自己搭乘捷運的悠遊卡、一卡通、iCash刷過，就可獲得20元捷運補助，下下週天后張惠妹即將接棒開唱，屆時一定也會有該台機器，歌迷朋友如果搭捷運去阿妹聽演唱會，就可以使用補貼機啦！