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▲山下智久（右）現身周杰倫的第三場演唱會，還大聲向周董告白。（圖／民眾提供）

▲▼山下智久個資被松山機場貴賓室員工曝光。（圖／NOWnews資料照、翻攝自Threads）

日本男神山下智久8日特地飛來台北，朝聖周杰倫在大巨蛋舉辦的「嘉年華」演唱會，日劇天王化身周董粉絲坐台下的畫面，讓「山P」（山下智久綽號）迷情緒激動。不過昨（9）日傳出居然有松山機場員工在IG公開山下智久的貴賓室憑證炫耀，意外洩漏藝人的個資，發文者所屬的單位表示，將依照規定做處置。山下智久專程來台欣賞周杰倫演唱會，下榻飯店一晚，昨天上午飛回日本，一名疑似台北松山機場貴賓室員工，在IG限時動態上傳翻拍山下智久VIP室憑證的照片，寫下「真的是聽完就馬上飛回去了耶」，山下智久的姓氏Yamashita、搭乘日航飛往東京羽田機場的日期、飛機編號及商務艙座位號碼，甚至護照大頭照等個人資訊全部曝光。大明星個資遭松機人員外洩，網友一面倒撻伐，怒轟要該員工的長官把他（她）開除，還有人說當事人已經是累犯，「這真的有夠白痴...在他（她）刪掉精選前還有在裡面看到他（她）拍客人在貴賓室的睡姿而且沒碼臉...」對此，承攬該貴賓室的高雄空廚證實發文者為自家員工，除了立即要求對方刪除動態，也對當事乘客表達歉意，也會依照公司規定做行政懲處，並加強內部的員工教育訓練。