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▲今、明兩日天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼。（圖／記者葉政勳攝）

▲週二天氣略為回暖，週三晚上東北季風會先導致降溫，週六冷氣團影響氣溫會更低。（圖／中央氣象署）

今（10）日清晨「強輻射冷卻」加成，平地最低溫僅10度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，週四鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，週五起鋒後強冷空氣南下，全台將會先濕冷再轉乾冷，甚至週六至下週一清晨達到首波「強烈大陸冷氣團」的機率高，中部以北及東北部地區低溫有可能跌破10度。吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，今日清晨「強輻射冷卻」加成，截至6時13分縣市平地最低氣溫為苗栗三灣鄉10.0度，新竹峨眉鄉11.4度，各地區平地最低氣溫約在14至15度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩日天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼；明晚鋒面接近、北海岸逐漸轉變。今日各地區氣溫為北部14至26度，中部14至29度，南部15至29度，東部15至30度。最新模式模擬顯示，週四（12日）鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨。週五（13日）起鋒後強冷空氣南下，下午開始氣溫急遽下降，天氣先濕冷，週六（14日）下午起至下週一（16日）再轉乾冷，提醒民眾要注意保暖。最新各國模式模擬可看出，週六至下週一清晨達到首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率高，屆時中部以北及東北部地區，將有發布「低溫特報」（部分平地最低氣溫≦10度）的條件。下週一白天至週二（17日）冷空氣減弱、氣溫回升，應持續注意最新模式的調整。