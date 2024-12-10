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敍利亞變天，政權過渡正在進行，在這個中東局勢轉變的重要關頭，以色列不只聲稱阿塞德政權垮台是「中東歷史性的一天」，更持續空襲敘利亞多處軍事基地、武器庫，還佔領戈蘭高地（Golan Heights）原本由敘利亞控制的部分區域，並警告住在附近村莊的敘利亞人待在家中，引發阿拉伯國家不滿，紛紛發聲譴責；對此美國國務院則回應稱，以色列此舉只是臨時措施。綜合外媒報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）前往以色列北部邊境視察，提到伊朗「邪惡軸心」裡的阿塞德政權垮台，是以色列打擊伊朗、黎巴嫩真主黨、加薩哈馬斯，為中東人民擺脫暴政和壓迫，所帶來的連鎖效應。納坦雅胡並與以色列國防部長卡茨（Israel Katz）下令，佔領毗鄰戈蘭高地的緩衝區，理由是「防止敵對勢力在邊境出現，保護以色列的安全」。據納坦雅胡所說，《以色列敍利亞部隊脫離接觸協定》設立的緩衝區已有50年，現在敍利亞士兵放棄陣地，協議也就不再有效。對此，卡達、伊拉克、沙烏地阿拉伯等國，都譴責以色列掠奪土地的行為，不只公然違反國際法，也破壞了敘利亞恢復安全、穩定和領土完整的機會。美國國務院則為以色列緩頰，聲稱隨著阿塞德政權倒台、敍利亞軍方從戈蘭高地撤走，為了防止恐怖組織藉機佔領該區，對以色列構成安全威脅，有必要填補空缺，屬於臨時措施，美國仍希望最終能看到以色列和敍利亞實現持久穩定，並支持各方遵守1974年簽訂的脫離接觸協議。戈蘭高地實際上是以色列於1967年的六日戰爭期間，從敘利亞奪取來並併入北部區的。國際上普遍承認戈蘭高地為敘利亞領土，但美國承認以色列對其擁有主權，西方各國也默認了以色列的管轄現狀。1974年，戈蘭高地建立了緩衝區，分開以色列與敘利亞各自控制的領土，聯合國維和部隊從此駐守當地。從地理重要性來看，戈蘭高地居高臨下俯瞰以色列，且有公路直通大馬士革，屬於以色列最重視的戰略要地之一。據估計，該地區住了約2萬5000名以色列人，2萬名德魯茲阿拉伯人（Druze Arabs），後者大多仍認為自己是敘利亞人，並拒絕了以色列公民身分的邀請。