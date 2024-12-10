台灣夜市相當出名，每年總是在爭奪到底誰是全台最強夜市寶座，然而最近全新實境競賽節目《夜市王》播出之後，獲得廣大好評，YouTube上架、電視開播之後收視率更有亮眼表現。在日前播出的最新一集當中，節目首度展開淘汰制，結果台南的大東東夜市以及台中逢甲夜市率先被淘汰，其中大東東夜市管委會主委真情流露落淚，讓許多觀眾不捨，也有許多台南鄉親幫忙應援，邀請全台各地民眾一起來大東東夜市吃美食小吃！
《夜市王》開播爆好評！台灣最強夜市寶座鹿死誰手
全新實境競賽節目《夜市王》找來全台9大夜市一同比拼美食，就是要找出台灣最強的夜市到底位在哪個縣市，節目主持人找來Lulu黃路梓茵、阿達、美麗本人擔綱；評審則是找港星曾志偉、評價犀利YouTuber「泰國娘娘」以及韓勾ㄟ金針菇；參賽的夜市北中南東都有代表。
在第一階段以三種經典夜市小吃來比拼，包括「雞排」、「蚵仔煎」以及「臭豆腐」，9大夜市都派出自己商圈中最知名的明星攤位來應戰，食物都是不停機現做，由評審吃過之後按照排名累積分數，三樣小吃都評比完之後，第一階段取最後兩名進行淘汰。
台南大東東夜市第一輪止步！管委會主委落淚爆紅
然而在日前播出的最新一集當中，最終三項小吃分數被淘汰的夜市分別為「台南大東東夜市」以及「台中逢甲夜市」，這同時也是首輪淘汰制的啟動，結果台南大東東夜市的管委會梁主委落下不甘心的淚水，因為在最後一輪臭豆腐評比時，台南大東東夜市的臭豆腐排名排在吊車尾的位置。
梁主委感性的說：「會哭的原因是輸了之後出來，幕後工作人員也哭了，因為很訝異我們被淘汰，畢竟我們雞排第三名，他們圍上來安慰我，其實當下都沒很難過只覺得可惜，爆發點是臭豆腐攤商老夫妻跑來跟我說：『拍謝啦小梁，我們兩個老的不中用，給大東東丟臉了』，我聽完直接爆哭，跟他們說不要這樣講，他們願意放棄做生意來錄影，我已經很感激。」
梁主委也提到：「我們錄影當天6點就從台南坐高鐵來台北，大包小包還在台北車站迷路，再轉搭檔期安排的接駁車到片場，看著他們老夫婦為了大東東努力，看了真的很辛苦！希望大家多多支持每個夜市的攤商朋友，我們都錄影到半夜，隔天還是要做生意，謝謝大家。」而該段真情流露的花絮，也被網友推上Threads，不少觀眾都被梁主委圈粉，也表明下次去台南會去逛大東東夜市！
台南大東東夜市不能錯過！真實評價、營業時間一覽
而《NOWnews》記者本身也是台南人，10月回台南時才剛去大東東夜市回味一番，上節目的這幾家夜市店家在當地都是老字號且小有名氣，尤其奪下雞排評比第三名的「德聖醬燒炭烤雞排」真的非常好吃！而「四草蚵仔煎」、「蔡家臭豆腐」除了在大東東夜市有擺攤之外，也有在花園夜市出沒，有來台南玩的朋友千萬別錯過，就算店家沒得名被淘汰，仍然在台南民眾心中是優質攤商！
實際查看大東東夜市的Google評價，獲得4.3顆星的高分，不少逛過的民眾都留言表示「真的好吃又好玩的夜市！推認真經營的夜市管委會」、「上個月去還有消費6攤送抽獎券的活動，管委會用心行銷都看得出來，美食超多的」、「佔地很大美食也很多，很適合遊客去逛」、「除了花園之外一定要來大東東夜市啦！在地人也都很愛逛」看完這麼多介紹，下回來台南玩且沒逛過大東東夜市的人，可真的不要再錯過囉！
🟡大東東夜市相關資訊
📍地址：台南市東區林森路一段276號
📍營業時間：週一、週二、週五17:00至凌晨1:00
📍臉書專頁查看最新消息請點我
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全新實境競賽節目《夜市王》找來全台9大夜市一同比拼美食，就是要找出台灣最強的夜市到底位在哪個縣市，節目主持人找來Lulu黃路梓茵、阿達、美麗本人擔綱；評審則是找港星曾志偉、評價犀利YouTuber「泰國娘娘」以及韓勾ㄟ金針菇；參賽的夜市北中南東都有代表。
在第一階段以三種經典夜市小吃來比拼，包括「雞排」、「蚵仔煎」以及「臭豆腐」，9大夜市都派出自己商圈中最知名的明星攤位來應戰，食物都是不停機現做，由評審吃過之後按照排名累積分數，三樣小吃都評比完之後，第一階段取最後兩名進行淘汰。
台南大東東夜市第一輪止步！管委會主委落淚爆紅
然而在日前播出的最新一集當中，最終三項小吃分數被淘汰的夜市分別為「台南大東東夜市」以及「台中逢甲夜市」，這同時也是首輪淘汰制的啟動，結果台南大東東夜市的管委會梁主委落下不甘心的淚水，因為在最後一輪臭豆腐評比時，台南大東東夜市的臭豆腐排名排在吊車尾的位置。
梁主委感性的說：「會哭的原因是輸了之後出來，幕後工作人員也哭了，因為很訝異我們被淘汰，畢竟我們雞排第三名，他們圍上來安慰我，其實當下都沒很難過只覺得可惜，爆發點是臭豆腐攤商老夫妻跑來跟我說：『拍謝啦小梁，我們兩個老的不中用，給大東東丟臉了』，我聽完直接爆哭，跟他們說不要這樣講，他們願意放棄做生意來錄影，我已經很感激。」
梁主委也提到：「我們錄影當天6點就從台南坐高鐵來台北，大包小包還在台北車站迷路，再轉搭檔期安排的接駁車到片場，看著他們老夫婦為了大東東努力，看了真的很辛苦！希望大家多多支持每個夜市的攤商朋友，我們都錄影到半夜，隔天還是要做生意，謝謝大家。」而該段真情流露的花絮，也被網友推上Threads，不少觀眾都被梁主委圈粉，也表明下次去台南會去逛大東東夜市！
台南大東東夜市不能錯過！真實評價、營業時間一覽
而《NOWnews》記者本身也是台南人，10月回台南時才剛去大東東夜市回味一番，上節目的這幾家夜市店家在當地都是老字號且小有名氣，尤其奪下雞排評比第三名的「德聖醬燒炭烤雞排」真的非常好吃！而「四草蚵仔煎」、「蔡家臭豆腐」除了在大東東夜市有擺攤之外，也有在花園夜市出沒，有來台南玩的朋友千萬別錯過，就算店家沒得名被淘汰，仍然在台南民眾心中是優質攤商！
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📍地址：台南市東區林森路一段276號
📍營業時間：週一、週二、週五17:00至凌晨1:00
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