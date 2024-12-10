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▲《夜市王》找來全台9大夜市一同比拼美食，主持人則找來Lulu黃路梓茵、阿達、美麗本人擔綱，剛播出就爆出好評。（圖/YT@夜市王）

▲台南大東東夜市在第一階段車輪戰當中，臭豆腐項目分數墊底，最後止步在第一輪比賽被淘汰。（圖/YT@夜市王）

▲雖然台南大東東夜市在《夜市王》首輪止步，不過在雞排競賽中，名店「德聖醬燒炭烤雞排」獲得第三名的佳績，也是許多台南人認證好吃的雞排店。（圖/德聖醬燒炭烤雞排）

台灣夜市相當出名，每年總是在爭奪到底誰是全台最強夜市寶座，然而最近全新實境競賽節目《夜市王》播出之後，獲得廣大好評，YouTube上架、電視開播之後收視率更有亮眼表現。在日前播出的最新一集當中，節目首度展開淘汰制，全新實境競賽節目《夜市王》找來全台9大夜市一同比拼美食，就是要找出台灣最強的夜市到底位在哪個縣市，，9大夜市都派出自己商圈中最知名的明星攤位來應戰，食物都是不停機現做，由評審吃過之後按照排名累積分數，然而在日前播出的最新一集當中，，這同時也是首輪淘汰制的啟動，結果台南大東東夜市的管委會梁主委落下不甘心的淚水，梁主委感性的說：「會哭的原因是輸了之後出來，，爆發點是臭豆腐攤商老夫妻跑來跟我說：梁主委也提到：而該段真情流露的花絮，也被網友推上Threads，不少觀眾都被梁主委圈粉，也表明下次去台南會去逛大東東夜市！而《NOWnews》記者本身也是台南人，10月回台南時才剛去大東東夜市回味一番，上節目的這幾家夜市店家在當地都是老字號且小有名氣，，就算店家沒得名被淘汰，仍然在台南民眾心中是優質攤商！「除了花園之外一定要來大東東夜市啦！在地人也都很愛逛」看完這麼多介紹，下回來台南玩且沒逛過大東東夜市的人，可真的不要再錯過囉！📍地址：台南市東區林森路一段276號