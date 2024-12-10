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台北地檢署偵辦京華城容積弊案以及民眾黨主席柯文哲政治獻金案，檢方偵辦已進入尾聲，根據《鏡週刊》報導，檢廉掌握柯文哲的一顆行動硬碟，裡面除了記載「小沈1500沈慶京」等收賄證據，還有8張鉅額支票影像，不法金額累積已逾上億元。《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，經檢廉還原硬碟編輯紀錄並逐一清查，發現其中有多個檔案，分別為記載10大金主的「工作簿」「政治獻金」及「支票影像」三大類，其中還有8張未曝光的鉅額支票，是用照相或掃描方式存成影像檔，存入行動硬碟中，而最近一次存取記錄是在去年12月，登入使用者為柯文哲本人；檢廉已掌握紙本支票去向、如何兌現及金流，估計不法金額累積已逾上億元。報導指出，該硬碟行動硬碟並非放在柯文哲主臥室，而是放在柯家一個不起眼的角落，檢廉第一波搜索時就已起獲，由於該硬碟沒有刻意被藏起來，可能連柯文哲都忘了它的存在，檢廉比對檔案資料時要柯文哲說明時，柯文哲瞄到證物後愣了一下，隨後說「我不想回答。」