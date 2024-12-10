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▲水腦症一般可分為急性與慢性2種，前者為重大疾病常見併發症，例如腦出血、中風、腫瘤或腦膜炎。（示意圖／翻攝pexels）

▲改善慢性水腦症的治療以引流管手術為主，若能及早診斷、治療，往往可以顯著減輕症狀，改善生活品質。（示意圖／翻攝自Pixabay）

新北市新莊區一名73歲退休建築師林姓老翁，昨（9）日上午因長期照顧水腦症病妻，疑似身心不堪負荷，竟將68歲妻子抱起，從住家14樓開窗丟下樓，導致妻子當場身亡，林翁案後自行前往警局自首，被警方依殺人罪送辦、羈押不禁見，人倫悲劇令外界震驚。對此，台北市立聯合醫院和平婦幼院區神經外科主治醫師莊淵丞表示，慢性水腦症因病程慢，且與失智症等疾病相似，所以容易被忽略甚至誤診，常見症狀包含平衡感喪失、尿失禁、思考遲緩等，若及早治療可透過引流管手術，顯著改善生活品質。莊淵丞醫師指出，人體大腦有特定組織會持續分泌腦脊髓液，在腦部和脊髓中循環流動，發揮保護、緩衝的作用，同時也參與神經細胞的營養交換與新陳代謝，最後才進入血液循環。但當腦脊髓液生成過多或回收發生堵塞時，就會導致水腦症。莊淵丞表示，水腦症一般可分為急性與慢性2種，前者為重大疾病常見併發症，例如腦出血、中風、腫瘤或腦膜炎；慢性水腦症則是慢性水腦症因為症狀發展緩慢，，所以很容易被忽略，甚至誤診。，與老年失智、各種腦血管及腦神經病變疾病相似，需安排影像檢查確認腦部結構，才能判斷腦室是否擴大、積水。至於如何治療水腦症，莊淵丞透露改善慢性水腦症的治療，經由埋入體內的引流管，將多餘的腦脊髓液從大腦引流至胸腔、腹腔等部位，一方面減少腦部積水與壓力，另一方面也使胸腔、腹腔的其他器官可分擔回收腦脊髓液。慢性水腦症患者若能及早診斷、治療，往往可以顯著減輕症狀，改善生活品質。