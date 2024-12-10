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隨著波士頓紅襪在Juan Soto爭奪戰鎩羽而歸，根據美媒《MLB TRADE RUMORS》指出，「紅襪將把目光轉向追求Alex Bregman」，紅襪隨隊記者Rob Bradford也透露，「紅襪在自由市場上將優先考慮Bregman，球團希望使用追求Soto的預算，在自由市場上補強陣容。」其中多倫多藍鳥、費城費城人、底特律老虎與原東家休士頓太空人也都有意追求。記者Rob Bradford說道：「紅襪是今年自由市場上，最早與Bregman做接觸的球團，隨著爭奪Soto失利，紅襪對這位30歲的內野強打展現極大興趣，若是Bregman能加入紅襪，勢必能解決先發打線中，左打者過多的缺點。」現年將滿30歲的Bregman自2016年登上大聯盟後，生涯9個賽季都是效力於太空人，共出賽1111場，繳出1132安、191轟、663分打點與打擊率0.272的成績，守備位置主要鎮守三壘防區，但為了追求大約，記者Bradford指出，「若是他的新球隊願意，Bregman願意更改守備位置轉守二壘防區。」對於Bregman的合約總額，美媒《FanSided》就分析，「Bregman陣營想要一份為期7年，年均薪至少2600萬美元，總額至少2億美元（約新台幣64億）的合約。」目前市場上除了紅襪外，費城費城人、多倫多藍鳥、底特律老虎與原東家太空人都有意追求Bregman。