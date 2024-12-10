雙12購物節四大超商咖啡優惠陸續開跑！今（10）日起萊爾富特濃美式、拿鐵、橙香美式買一送一；7-11LINE禮物有精品美式、馥芮白咖啡買一送一，APP行動隨時取線上寄杯大杯美式46杯1212元、拿鐵32杯1212元；全家今（10）日起限時3天，多個咖啡組合殺6折，有中杯單品美式12杯600元、中杯單品拿鐵12杯660元、大杯熱卡布奇諾12杯500元。

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🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買

▲大雪節氣7-11有LINE禮物電子券的精品美式、馥芮白咖啡買一送一。（圖／翻攝自APP）
▲大雪節氣7-11有LINE禮物電子券的精品美式、馥芮白咖啡買一送一。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月5日至12月14日
◾大杯美式46杯1212元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵32杯1212元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯厚乳拿鐵28杯1212元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）

▲▲7-11雙12咖啡出手了，美式、拿鐵寄杯1212元。（圖／7-11提供）
▲7-11雙12咖啡出手了，美式、拿鐵寄杯1212元。（圖／7-11提供）
📍門市｜11月27日至12月10日 
買CITY CAFE／CITY PRIMA指定義式拿鐵，大杯以上任選第2杯半價，以價低者折，以下舉例換算：
◾大杯厚乳拿鐵第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）
◾大杯精品馥芮白第2杯半價，7.5折（原價120元、特價90元）

▲7-11門市12月10日前買大杯指定義式拿鐵第2杯半價。（圖／業者提供）
▲7-11門市12月10日前買大杯指定義式拿鐵第2杯半價。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
📍APP｜12月10日10:00至12月12日
◾中杯單品美式12杯600元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵12杯660元，6.1折（原價90元、特價55元）
◾大杯熱卡布奇諾12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾私品茶65元系列12杯479元，6.1折（原價65元、特價40元） 

▲全家便利商店推出雙12咖啡優惠。（圖／業者提供）
▲全家便利商店推出雙12咖啡優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜12月11日至12月15日
◾特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家限時五天拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家雙12限時五天特濃拿鐵、特大杯寒天甘蔗檸檬第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖

▲福爾摩沙紅茶、白烏龍茶買1送1。（圖／業者提供）
▲福爾摩沙紅茶、白烏龍茶買1送1。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜12月6日至12月10日，憑優惠條碼
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲萊爾富至12月10日憑優惠條碼，特濃美式、特濃拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
▲萊爾富至12月10日憑優惠條碼，特濃美式、特濃拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
📍APP｜11月13日至12月10日
◾特濃美式25杯699元，5.1折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵25杯849元，5.2折（原價65元、特價34元）

▲萊爾富咖啡25杯優惠組合，接近半價開喝。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富咖啡25杯優惠組合，接近半價開喝。（圖／萊爾富提供）
🟡OK超商
📍門市｜12月9日、12月16日、12月23日、12月30日、1月6日（每週一，限悠遊付）
◾莊園美式第2杯半價
◾莊園拿鐵第2杯半價

▲OK超商咖啡每週一使用悠遊付，享第二杯半價優惠。（圖／OK提供）
▲OK超商咖啡每週一使用悠遊付，享第二杯半價優惠。（圖／OK提供）
🟡小北百貨
📍門市｜12月12日、12月25日、12月31日至1月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲小北百貨雙12、聖誕節、跨年大杯咖啡買一送一。（圖／小北百貨提供）
▲小北百貨雙12、聖誕節、跨年大杯咖啡買一送一。（圖／小北百貨提供）
🟡星巴克
即起至12月12日前，星禮程會員使用星送禮（APP），購買指定經典雙杯組買一送一（二杯需一次領取），單一星禮程帳號贈送每組活動品數量上限為5組（不限送禮物或送自己）。商品兌換期限至12月25日，現在提早囤貨，可以一路喝到聖誕節。

活動指定組合：
◾大杯美式咖啡雙杯組，限定優惠110元 （原價220元）
◾大杯那堤雙杯組，限定優惠135元 （原價270元）
◾大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，限定優惠140元 （原價280元）
◾大杯蝴蝶餅可可燕麥那堤+大杯太妃核果風味那堤，限定優惠170元 （原價330元）

▲星送禮「歡慶星送禮週年慶」！經典飲品雙杯組相當於「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克官網）
▲星送禮「歡慶星送禮週年慶」！經典飲品雙杯組相當於「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克官網）

 

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