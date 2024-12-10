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台北地檢署偵辦京華城容積弊案以及民眾黨主席柯文哲政治獻金案，檢方偵辦已進入尾聲。根據《鏡週刊》報導，柯營內部人士爆料，2024總統大選藍白合在君悅飯店破局隔天，立刻透過管道聯繫台中市長盧秀燕，企圖創造出「柯盧合」。《鏡週刊》報導指出，白營內部人士爆料，去年12月23日，柯文哲和侯友宜在君悅飯店協商破裂，當時立委羅廷瑋便擔任中間人，傳訊給給柯盧的好友、前立委蔡正元「我是柯文哲，現在局面變成這樣，下一步該怎麼處理，還是我去你家拜訪，只是我現在出門都有國安人員。」此外，去年12月30日總統候選人辯論會後，針對辯論會內容，蔡正元疑惑「柯主席，今天結辯時，侯友宜說大聯合政府，柯文哲先生扮演重要角色，這個重要的政治訊號，有事先溝通過嗎？柯主席要回應嗎？」柯文哲隨後透過羅廷瑋回應蔡正元，「這個傢伙很詐，還在搞棄保的把戲，什麼時候我們溝通過，我的回應是，國民黨老搞這種把戲，這根本違反我正直誠信的原則，我不會跟這種人合作的。」對此，蔡正元表示，因為他不認識羅廷瑋，所以並非透過羅廷瑋和柯文哲對話，而是直接用手機及LINE聯絡，且藍白合破局後，柯文哲也有到他家當面談，但也沒有和盧秀燕談及柯文哲的事。至於羅廷瑋則全盤否認，他表示兩人沒有私交，也沒有幫忙柯傳過話，兩人唯一見面是選後在彰化的一場活動。