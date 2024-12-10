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美國股市本週開局不順，遇到逢高了結的賣壓，輝達又因為遭到反壟斷調查的影響下跌逾2%，拖累四大指數昨（9）日全數走低，拖累台北股市今（10）日開盤下跌44.99點、來到23228.26點，失守5日線。大盤開低之際，中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.04點、來到260.51點。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌5元、來到1070元；鴻海開盤下跌1.5元、來到193.5元；聯發科開盤下跌10元、來到1315元。美國股市昨日全數走低，道瓊指數下跌240.59點或0.54%，收44401.93點，那斯達克指數下跌123.08點或0.62%，收19736.69點，標普500指數下跌37.42點或0.61%，收6052.85點，費半指數下跌42.46點或0.84%，收5018.84點。科技五大天王漲跌互見，Meta下跌1.64%，蘋果上漲1.61%，Alphabet上漲0.49%，微軟上漲0.55%，亞馬遜下跌0.41%。半導體股普遍收低，高通上漲0.77%，應用材料下跌0.67%，德儀上漲0.18%，AMD大跌5.57%，輝達下跌2.55%，美光上漲1.63%。台股ADR僅中華電信微升，台積電ADR下跌1.90%，日月光ADR下跌0.59%，聯電ADR下跌0.45%，中華電信ADR上漲0.26%。此外，半導體指標股輝達下跌2.55%至每股138.81美元。輝達近日因涉嫌違反反壟斷法，中國市監總局依法立案審查輝達2020年對Mellanox的收購。