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反共網紅「八炯」日前上傳「中國統戰紀錄片」，透過中國統戰樣板網紅陳柏源臥底，揭露中國統戰秘辛，引發熱議。對此，網紅陳沂直言，「現在網紅去中國玩真的要很小心，一定要把所有單據發票留好，不然人家直接說你通匪收錢大外宣，都不需要證據的！」陳沂9日在臉書發文，「現在網紅去中國玩真的要很小心，一定要把所有單據發票留好，不然人家直接說你通匪收錢大外宣，都不需要證據的！」她表示，欲加之罪，何患無辭？陳沂直言，就算收錢宣傳中國觀光又怎麼了？以前「大陸尋奇」還是在國民黨政府的監督下，介紹中國好吃好玩好風光呢！「敬告各位網紅，大家趕快把手機上的淘寶、小紅書、微博、blibli刪一刪啦，不然下一個被說通匪的就是我們了。」陳沂還在留言區表示，「歡迎中國來洽談，我非常想去中國玩，我可以收錢大外宣。」