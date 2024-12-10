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中華隊本屆世界棒球12強賽，在冠軍賽擊敗日本捧起賽會首冠，其中隊長陳傑憲功不可沒，還一舉拿下大會MVP，統一獅總教練林岳平也在昨擔任新北富邦U18國際棒球邀請賽球評時．透露陳傑憲在12強戰的表現，並直言，「是高永表救了陳傑憲，那發全壘打救了他。」在預賽首戰中華隊交手韓國，當時在2局上陳晨威先是掃出滿貫砲，隨後陳傑憲補刀敲出2分砲，幫助中華隊取得6:0領先，對此林岳平說：「是高永表救了陳傑憲，因為他之前狀態不佳，但在開轟後就豁然開朗，他就是這種球員。」總教練林岳平會這樣表示，是因為陳傑憲在中職例行賽尾聲時，打擊近況並不好，9月份打擊率僅有0.241，10月份5個打席都沒有敲出安打，打擊率為0，在冠軍戰交手中信兄弟，出賽5場敲出6安、貢獻1打點，打擊率為0.286。但陳傑憲屬於「人來瘋型」選手，靠著12強首戰對韓國開轟後，打擊近況逐漸加溫，最終榮獲大會MVP，但林岳平也強調，「回顧整體賽事，陳傑憲的全壘打都是錦上添花，真正的勝利打點都是來自陳晨威與林家正。」本屆賽事陳傑憲敲出14支安打、6成36打擊率、2發全壘打、6分打點，是本屆賽事的打擊王，安打數則僅次於美國Chandler Simpson，成為中華隊隊史首位在12強賽拿下MVP的選手。