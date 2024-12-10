我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦上訴法院，上週駁回中國「字節跳動」旗下短影音分享平台TikTok的上訴，維持要求出售TikTok、否則將面臨禁制的法令。對此TikTok已要求上訴法院，暫停執行該裁決，直到美國最高法院裁決出爐為止。美國聯邦上訴法院上週指出，要求字節跳動在明年初前出售TikTok一事，並不如TikTok所指控的那樣，有違美國第一修正案（First Amendment），美國政府採取行動，只是為了保護美國言論自由免受外國敵對國家侵害，並限制敵對國家收集美國大眾資料的能力。基於上述原因，聯邦上訴法院裁定，維持要求出售TikTok，否則將面臨禁制的法令，這意味著字節跳動若沒有於明年1月19日前出售TikTok，TikTok將會被禁止在美國營運。字節跳動與TikTok，當地時間9日再次要求上訴法院，暫停執行該法令，直至高院有裁決為止，否則將為TikTok用戶及公司帶來重大困擾，畢竟TikTok在美國擁超過1.7億用戶，若將在6週內被迫關閉，會使該公司的投資價值降低，並打擊依賴TikTok來推動銷售的企業。兩間公司也提到，這次大選的總統當選人川普（Donlad Trump），已改變第一任期時封殺TikTok的態度，並表明會阻止這項禁令，後續聯邦最高法院受理上訴並撤銷「不賣就禁」的可能性很高，既然如此，不如就先暫停執行，為最高法院的審議，以及即將上任的新政府創造時間。