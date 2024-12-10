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▲周杰倫4場「嘉年華」演唱會圓滿落幕。（圖／杰威爾提供）

▲▼周杰倫下班後一見到昆凌的表情很有愛。（圖／昆凌小紅書）

▲昆凌（左起）、周杰倫、周媽葉惠美合影。（圖／昆凌小紅書）

「華語流行樂之王」周杰倫（周董）在台北大巨蛋舉行的4場「嘉年華」演唱會圓滿落幕，老婆昆凌在粉專公開一段私密影像，剛結束演出的周杰倫臉上堆滿愛意，朝著愛妻方向抱過來，第一視角的影片讓大批男女粉絲心中小鹿亂撞，忍不住尖叫：「怎麼這麼多人看到」、「他的眼裡只有一個人！」昆凌昨（9）日凌晨在小紅書上傳和周杰倫、婆婆葉惠美的合照，寫下「爸比好棒！」簡單一句話慰勞連續4天上工的老公，其中一段約3秒的短片，只見剛從舞台走到後台的周董，妝髮都還沒卸掉，一見到昆凌便露出極度寵溺的表情，他面帶一抹微笑，眼睛瞇成一條線，浮出酒窩，原本高舉勝利雙臂的他，把手張開準備將昆凌擁入懷中。周杰倫粉絲見到從沒看過的偶像神情，簡直原地暴動，欣喜若狂地大呼：「不是啊！天啊！昆凌居然把這個視角分享出來了」、「那個酒窩」、「太可愛了吧！救命欸」、「真的是慈父笑」、「周杰倫摩羯男可愛起來滿討喜的」、「這絕對是下班的笑容」、「謝謝嫂子，這角度我想都不敢想」、「真的不用五步」、「他剛剛是不是衝過來抱我了？」此外，有粉絲大虧周杰倫：「為啥感覺那麼像假的（版本）」、「我覺得這個不像欸」、「是我看過仿的最不像的！」還有人揶揄笑說，周董本人看到這段影片被公開，應該會覺得很尷尬。